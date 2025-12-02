Незаконная добыча бурого угля пресечена в Амурской области

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Незаконная добыча полезных ископаемых пресечена в Амурской области, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее информации, группа "черных копателей" незаконно добывала бурый уголь. У злоумышленников не было лицензии на пользование недрами, договора аренды или купли-продажи земельного участка или какого-либо иного разрешения.

На месте происшествия правоохранители нашли различную технику: экскаватор, 2 бульдозера и 2 грузовика. Кроме того, изъят крупный объем незаконно добытого угля. Согласно экспертным оценкам и результатам проверок, преступники успели добыть из недр более 18 тысяч кубометров угля, рассказала Волк.

Предварительный размер материального ущерба, причиненного государству в лице департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу, превысил 65 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельства произошедшего, задержание организатора нелегального бизнеса и его сообщников.

Ранее ФСБ изъяла у подпольных добытчиков золота самородки и слитки ценного металла на сумму 300 миллионов рублей. Общая масса находки превысила 41 килограмм.

Участники преступной группы действовали на территории нескольких регионов России, задержали их в Челябинской области. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте ценных металлов в крупном размере.