18 мая, 12:04

В Белоруссии начались учения по применению ядерного оружия

Фото: телеграм-канал "Министерство обороны Республики Беларусь"

В Белоруссии стартовала тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия. Об этом сообщили в Минобороны республики.

Учения проводятся с целью повышения уровня готовности личного состава, вооружения и военной техники к выполнению боевых задач. В частности, военные отработают применение современного оружия и специальных боеприпасов.

Маневры проводятся под руководством начальника Генштаба ВС Белоруссии – первого замминистра обороны страны Павла Муравейко.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук допустил проведение с Белоруссией совместных учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия (НСЯО) в будущем. Он напомнил, что в июне 2024 года подразделения белорусских вооруженных сил уже были задействованы во втором этапе учений. Тогда отрабатывалась совместная подготовка к боевому применению НСЯО.

