Собянин: Москва создала инструмент повышения эффективности лучевой диагностики

Москва является ведущим российским центром разработок и тестирования медицинских технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

"Мы создаем медицину будущего – ту самую, которую раньше считали фантастикой. Ежегодно запускаем новые цифровые решения, дорабатываем десятки сервисов и последовательно внедряем их в реальную практику", – отметил мэр.

Все началось в 2020 году во время пандемии COVID-19. Тогда впервые на практике были применены технологии ИИ, которые позволили массово диагностировать коронавирусную пневмонию. Данный опыт оказался успешным, благодаря чему сейчас его используют и в других областях исследований.

Всего за последние шесть лет удалось протестировать порядка 200 ИИ-сервисов, из которых 67 уже стали неотъемлемой частью повседневной работы медучреждений мегаполиса.

Например, в прошлом году, уточнил градоначальник, начали функционировать новые технологии для диагностики переломов голеностопного, лучезапястного и плечевого суставов. Также ИИ стал помогать в выявлении артроза.

"И если за весь 2024 год ИИ-сервисы проанализировали 4 миллиона снимков (включая ОМС – 1,3 миллиона), сделанных в московских медицинских организациях, то в 2026 году только за январь-март – уже 2 миллиона (включая ОМС 883 тысячи)", – обратил внимание Собянин.

По мнению главы города, Москва разработала не просто очередной цифровой сервис, а важнейший инструмент повышения эффективности лучевой диагностики, который значительно экономит время, улучшает качество и снижает затраты.

На сегодняшний день данный инструмент доступен по всей стране. Согласно поручению Владимира Путина, была создана специализированная цифровая платформа "МосМедИИ" для анализа медицинских изображений. К 2024-му к ней присоединились свыше 2 тысяч медорганизаций из 75 регионов, а уже в конце 2025 года подключились еще 2 федеральных центра – НМИЦ имени В. А. Алмазова и Кубанский ГМУ.

"МосМедИИ" предоставляет региональным врачам доступ к 18 ИИ-сервисам. Три алгоритма работают с маммографией, флюорографией, рентгеном грудной клетки и компьютерной томографией (КТ) мозга. Еще пять инструментов специализируются на анализе КТ органов грудной клетки, а в апреле 2026-го был запущен сервис для диагностики сколиоза по рентгеновским снимкам позвоночника.

По словам Собянина, в 2024 году нейросеть обработала 0,9 миллиона региональных снимков, а за первые три месяца этого года – примерно 3,2 миллиона, что в два раза больше, чем в самой Москве.

"Для регионов подключение к платформе "МосМедИИ" означает доступ к экспертизе столичного уровня без необходимости расширения штата узкопрофильных специалистов", – считает градоначальник.

Среди других плюсов Собянин выделил значительное ускорение диагностики. Ранее интерпретация сложных случаев могла занимать до суток, а с использованием ИИ первичный анализ выполняется за несколько минут.

Кроме того, немаловажную роль играет и повышение качества исследований, поскольку алгоритмы выявляют патологии, недоступные человеческому глазу, что особенно важно для ранней диагностики онкологических и легочных заболеваний.

По словам мэра Москвы, за счет бесплатного подключения к платформе регионы внедряют современные технологии без дополнительных затрат на разработку и закупку решений.

Москва же, в свою очередь, получает миллионный поток исследований из субъектов, способствующий созданию постоянно растущей базы обезличенных "больших данных". Именно эти сведения впоследствии станут основой для обучения и улучшения моделей ИИ, что повысит качество диагностики.

"Будущее медицины – это синергия человеческого опыта и технологических возможностей искусственного интеллекта. Уже сегодня Москва создает цифровой фундамент будущих успехов российской медицины", – заключил Собянин.

Ранее мэр города назвал столичную систему цифрового здравоохранения одной из самых продвинутых в мире. Ядром платформы остается ЕМИАС, где было создано более 25,3 миллиона электронных медкарт, а число обращений москвичей к своим ЭМК за прошлый год выросло в 1,5 раза.

Всего же на этой базе развернуты десятки сервисов: запись к врачу, результаты исследований, оформление справок и рецептов, дистанционное общение с врачами и отслеживание лечения в стационаре.