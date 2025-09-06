В Москве проходит ВМХ-гонка на велодроме "Марьинский" на юго-востоке столицы. В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов. На трассу выходят как любители, так и профессионалы – чемпионы и призеры российских и международных турниров.

Организаторы отмечают, что соревнования проходят уже во второй раз и становятся доброй традицией. Зрелищная и экстремальная дисциплина BMX собирает не только юных спортсменов, но и взрослых участников, среди которых родители воспитанников спортивных школ.

