Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 11:30

Спорт

В Москве проходит ВМХ-гонка на велодроме "Марьинский"

В Москве проходит ВМХ-гонка на велодроме "Марьинский"

"Новости дня": в Москве пройдет День скандинавской ходьбы

Центробанк выпустит монету в честь 150-летия тенниса в России

Лионель Месси сообщил о возможном уходе с чемпионата мира 2026 года

Команда телеканала "Москва Доверие" примет участие в Дня скандинавской ходьбы

Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября

Открытый Кубок Союзного государства по современному пятиборью пройдет в Москве 6 сентября

Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Иорданиии

Сборная России примет участие в Олимпиаде-2028 в полном составе

В Москве проходит ВМХ-гонка на велодроме "Марьинский" на юго-востоке столицы. В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов. На трассу выходят как любители, так и профессионалы – чемпионы и призеры российских и международных турниров.

Организаторы отмечают, что соревнования проходят уже во второй раз и становятся доброй традицией. Зрелищная и экстремальная дисциплина BMX собирает не только юных спортсменов, но и взрослых участников, среди которых родители воспитанников спортивных школ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоИван ЕвдокимовЕлена Поляница

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика