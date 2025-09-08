Форма поиска по сайту

08 сентября, 15:30

Спорт

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 13 и 14 сентября

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 13 и 14 сентября

Хоккеисту Александру Овечкину подарили эксклюзивный iPhone

Сборная России обыграла команду Катара в товарищеском матче

Фестиваль технических видов спорта собрал в Москве известных гонщиков

Картинг-гонка на выносливость продлится 12 часов на Фестивале технических видов спорта

Мероприятия Фестиваля технических видов спорта пройдут в Москве

Картинг-гонка состоится на Фестивале технических видов спорта

Картинг-гонка на выносливость пройдет на Фестивале технических видов спорта

На Фестивале технических видов спорта в Москве пройдет 12-часовая картинг-гонка

Матч прошел на самой большой в мире оцифрованной шахматной доске на форуме "Москва 2030"

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 13 и 14 сентября. В центре технических видов спорта "Москва" пройдет картинг-марафон. В гонке примут участие 27 команд лучших спортсменов города в классе "эндуранс".

Также состоится Московская комплексная межокружная Спартакиада "Спорт без преград". Для людей с ограничениями по здоровью проведут соревнования по волейболу, настольному теннису, мини-футболу и плаванию.

