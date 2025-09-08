Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 13 и 14 сентября. В центре технических видов спорта "Москва" пройдет картинг-марафон. В гонке примут участие 27 команд лучших спортсменов города в классе "эндуранс".

Также состоится Московская комплексная межокружная Спартакиада "Спорт без преград". Для людей с ограничениями по здоровью проведут соревнования по волейболу, настольному теннису, мини-футболу и плаванию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.