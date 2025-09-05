Лучших московских врачей наградили на форуме "Москва 2030" в Гостином дворе

Более 150 специалистов наградили почетным званием "Московский врач" на площадке форума "Москва 2030" в Гостином Дворе. Специалистов поздравила заммэра Анастасия Ракова.

Она обратила внимание, что статус "Московский врач" – это подтверждение высокого уровня профессионализма и управленческих качеств. Он является обязательным для заведующих отделениями. Для получения статуса претенденту необходимо подтвердить высокий уровень теоретических знаний и практических навыков, в том числе в смежных областях медицины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.