Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 15:30

Общество

Лучших московских врачей наградили на форуме "Москва 2030" в Гостином дворе

Лучших московских врачей наградили на форуме "Москва 2030" в Гостином дворе

"Специальный репортаж": борщевик

Осенняя хандра началась у россиян из-за резкой смены погоды

Ученые в России разработали тест для выявления 25 различных вирусов

Теплая и солнечная погода ожидается в Москве в выходные дни

"Вопрос спорный": должны ли богатые делиться квартирами с нуждающимися

Десятки россиян заразились опасным вирусом в Турции

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана

"Атмосфера": 19 градусов ожидается в Москве вечером 5 сентября

"Доктор 24": врач рассказала, о чем сигнализирует пониженное давление

Более 150 специалистов наградили почетным званием "Московский врач" на площадке форума "Москва 2030" в Гостином Дворе. Специалистов поздравила заммэра Анастасия Ракова.

Она обратила внимание, что статус "Московский врач" – это подтверждение высокого уровня профессионализма и управленческих качеств. Он является обязательным для заведующих отделениями. Для получения статуса претенденту необходимо подтвердить высокий уровень теоретических знаний и практических навыков, в том числе в смежных областях медицины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика