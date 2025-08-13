Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 22:30

Общество

Подмосковные врачи рассказали о сроках лечения ожогов от борщевика

Подмосковные врачи рассказали о сроках лечения ожогов от борщевика

"Интервью": Марк Бартон – о том, каких женщин любят мужчины

"Интервью": Юлия Урожаева – об изменении климата в Москве

Нейросеть Алиса рассказала, как отличить аллергию от простуды

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Москве 14 августа

"Миллион вопросов": эндокринолог рассказал, как питание влияет на настроение

"Атмосфера": переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 14 августа

"Вопрос спорный": нужно ли включать ожирение в перечень социально значимых заболеваний

Борьбу с борщевиком усилили в подмосковной деревне Бирево

В Московском регионе закрыли купальный сезон из-за похолодания

В Московской области все дети, поступившие с ожогами от борщевика, избежали хирургического вмешательства. По словам врачей, лечение начинается сразу и длится от двух до трех недель.

Бороться с сорняком помогают покос, сжигание, применение гербицидов и механическая обработка. В РАН заросли борщевика выявляют с помощью спутниковых снимков и технологий искусственного интеллекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина ЕфимцеваМуса Мстоян

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика