Подмосковные врачи рассказали о сроках лечения ожогов от борщевика

В Московской области все дети, поступившие с ожогами от борщевика, избежали хирургического вмешательства. По словам врачей, лечение начинается сразу и длится от двух до трех недель.

Бороться с сорняком помогают покос, сжигание, применение гербицидов и механическая обработка. В РАН заросли борщевика выявляют с помощью спутниковых снимков и технологий искусственного интеллекта.

