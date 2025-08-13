13 августа, 22:30Общество
Подмосковные врачи рассказали о сроках лечения ожогов от борщевика
В Московской области все дети, поступившие с ожогами от борщевика, избежали хирургического вмешательства. По словам врачей, лечение начинается сразу и длится от двух до трех недель.
Бороться с сорняком помогают покос, сжигание, применение гербицидов и механическая обработка. В РАН заросли борщевика выявляют с помощью спутниковых снимков и технологий искусственного интеллекта.
