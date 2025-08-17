17 августа, 08:30Технологии
Борщевик в столичном регионе начнут уничтожать при помощи спутников
С зарослями борщевика решили бороться из космоса, при помощи спутников.
Когда сорняк обнаруживают, его координаты отправляют специальным службам, которые выезжают на место.
Почему пришлось идти на такие меры и чем грозит встреча с борщевиком – в эфире телеканала Москва 24.
