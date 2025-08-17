Форма поиска по сайту

17 августа, 08:30

Технологии

Борщевик в столичном регионе начнут уничтожать при помощи спутников

С зарослями борщевика решили бороться из космоса, при помощи спутников.

Когда сорняк обнаруживают, его координаты отправляют специальным службам, которые выезжают на место.

Почему пришлось идти на такие меры и чем грозит встреча с борщевиком – в эфире телеканала Москва 24.

