Борщевик в столичном регионе начнут уничтожать при помощи спутников

С зарослями борщевика решили бороться из космоса, при помощи спутников.

Когда сорняк обнаруживают, его координаты отправляют специальным службам, которые выезжают на место.

Почему пришлось идти на такие меры и чем грозит встреча с борщевиком – в эфире телеканала Москва 24.

