14 августа, 19:30

Общество

Эксперт рассказал о присутствии русской культуры на Аляске

На Аляске и сегодня заметно русское присутствие, рассказал в проекте "Мослекторий" главный научный сотрудник центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров.

По его словам, русскую культуру в крупнейшем штате США удается сохранять во многом благодаря деятельности Русской православной церкви (РПЦ).

Ученый отметил, что в разных уголках Аляски, от удаленных районов до островов, можно встретить русские храмы и церкви. Это наследие продолжает жить, соединяя духовные и светские традиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

