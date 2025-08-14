Эксперт рассказал о присутствии русской культуры на Аляске

На Аляске и сегодня заметно русское присутствие, рассказал в проекте "Мослекторий" главный научный сотрудник центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров.

По его словам, русскую культуру в крупнейшем штате США удается сохранять во многом благодаря деятельности Русской православной церкви (РПЦ).

Ученый отметил, что в разных уголках Аляски, от удаленных районов до островов, можно встретить русские храмы и церкви. Это наследие продолжает жить, соединяя духовные и светские традиции.

