Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 19:09

Политика

Путин посетит один из регионов России по пути на Аляску

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин по дороге на саммит с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске посетит один из регионов России, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, президент часто использует дальние поездки в направлении востока, чтобы совмещать региональную и международную работу.

"Так будет и на этот раз", – отметил представитель Кремля, не уточнив, какой именно регион посетит глава государства.

Путин и Трамп проведут переговоры 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. В них также будут участвовать делегации стран и группа экспертов.

Главной темой станет вопрос урегулирования кризиса на Украине. Помимо этого, стороны намерены обсудить двустороннее сотрудничество. Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным в 75%. Он также сказал, что готов применить санкции в случае провала переговоров.

На Аляску прибыл спецборт с группой для подготовки саммита между Россией и США

Читайте также


Сюжет: Переговоры Путина и Трампа
властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика