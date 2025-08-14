Песков заявил, что Россия и США не планируют итоговый документ встречи на Аляске

Фото: kremlin.ru

Россия и США не планируют готовить какой-либо документ по итогам переговоров Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на Аляске, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что после встречи пройдет совместная пресс-конференция. Путин очертит тот круг договоренностей и пониманий, которых ему удастся достичь, уточнил Песков.

При этом подготовка к саммиту прошла в сжатые сроки, все параметры были соблюдены. Выйти на договоренности об оперативной встрече Путина и Трампа позволил визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, сказал пресс-секретарь российского лидера.

"Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен", – подчеркнул Песков.

По пути на Аляску, где пройдут российско-американские переговоры, Путин посетит один из регионов России. По словам Пескова, глава государства всегда использует такие дальние поездки, чтобы совместить региональную работу с международными делами.

Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется 15 августа в 11:30 по местному времени (22:30 по московскому). Для проведения переговоров выбрана военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

В них также будут участвовать члены делегаций от каждой страны и группа экспертов. С российской стороны будут присутствовать помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Российская делегация уже вылетела в США. Трамп планирует отправиться на место встречи утром 15 августа.

Основной темой саммита станет вопрос урегулирования украинского конфликта. Также стороны намерены обсудить сотрудничество Москвы и Вашингтона, в том числе в торговой сфере.