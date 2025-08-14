Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 14:15

Технологии

Нейросеть Алиса рассказала, как на Аляске встречают гостей

Нейросеть Алиса рассказала, как на Аляске встречают гостей

РКН частично заблокировал звонки через Telegram и WhatsApp

Более 11 тысяч женщин вступили в отношения с нейросетью

В России могут узаконить движение роботов-доставщиков по дорогам и тротуарам

В Telegram прокомментировали решение Роскомнадзора частично ограничить звонки

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 августа

Эксперт объяснил, почему иностранные мессенджеры стали популярны у мошенников

В РСТ дали советы туристам после ограничения звонков в мессенджерах

В Telegram ответили на решение РКН заблокировать звонки в мессенджерах

Эксперт рассказал, как ограничение звонков в мессенджерах повлияет на операторов связи

Ведущие Москвы 24 поинтересовались у нейросети Алиса, как на Аляске принято встречать дорогих гостей. ИИ ответил, что радушный прием там – это не просто вежливость, а важная часть местной культуры, сформированная под влиянием эскимосов и инуитов.

Согласно традициям, гостей встречают тепло и обязательно угощают. На стол подают мясо морских животных, рыбу и ягоды. Современные жители Аляски, включая потомков первых поселенцев, продолжают придерживаться этих обычаев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика