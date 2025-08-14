Ведущие Москвы 24 поинтересовались у нейросети Алиса, как на Аляске принято встречать дорогих гостей. ИИ ответил, что радушный прием там – это не просто вежливость, а важная часть местной культуры, сформированная под влиянием эскимосов и инуитов.

Согласно традициям, гостей встречают тепло и обязательно угощают. На стол подают мясо морских животных, рыбу и ягоды. Современные жители Аляски, включая потомков первых поселенцев, продолжают придерживаться этих обычаев.

