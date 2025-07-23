Психолог Карачевцева: около 80% девочек 12–14 лет хотят похудеть при нормальном весе

Неправильные пищевые установки обычно формируются в детском возрасте и в дальнейшем приводят к проблемам с весом и здоровьем в целом, предупредили врачи. Как этого избежать, разбиралась Москва 24.

Еда или гаджет?

Регулярные приемы пищи у ребенка вместе с просмотром мульфильмов на гаджетах могут привести к набору лишних килограммов в дальнейшем. Об этом РИА Новости рассказала нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун.





Это связано не только с объемом съеденного, но и с тем, что организм хуже усваивает питательные вещества в условиях информационного стресса.

Алла Порхун нутрициолог Это связано не только с объемом съеденного, но и с тем, что организм хуже усваивает питательные вещества в условиях информационного стресса.

Эксперт добавила, что использование гаджетов во время трапезы существенно нарушает пищевое поведение. Мозг отвлекается от потребления еды и переключается на мультфильм или игру. Из-за этого сигналы о наступлении сытости приходят позже, а пищеварение работает медленнее, что и приводит к лишнему весу, заключила Порхун.

В свою очередь, в зарубежном издании Medical Xpress также отмечалось, что сегодня наиболее остро стоит проблема расстройства пищевого поведения (РПП), которой активно способствуют социальные сети.

"У страдающих расстройствами пищевого поведения часто низкая самооценка. Но, выставляя напоказ в соцсетях свою худобу, вызванную анорексией, они набирают подписчиков, просмотры, лайки, и это лишь усугубляет их проблемы и продлевает период отрицания", – привел журнал слова французского диетолога и нутрициолога Кэрол Копти.



В целом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от РПП страдает примерно 14 миллионов человек по всему миру, в том числе 3 миллиона подростков и детей. При этом ежегодно от расстройств пищевого поведения умирают около 150 тысяч человек.

В России с проблемой сталкиваются примерно 5% подростков, и большинство из них – девушки, сообщал ранее "Коммерсант" со ссылкой на официальную статистику ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН.

Эстетика "костей"

Самая главная причина, которая приводит к расстройству пищевого поведения, – это попытка похудеть. С детства многим внушают, что именно худые люди хорошие, отметила в разговоре с Москвой 24 практикующий клинический психолог Анастасия Карачевцева.

По ее словам, дети слишком рано узнают о том, что надо быть стройным, а значит, важно бороться с весом. Однако им нельзя недоедать, так как организм еще не сформировался полностью.

"По моим наблюдениям, примерно 80% школьниц 12–14 лет хотят быть более худыми, чем они есть на самом деле, даже если у них нормальный для их возраста вес. И эта стигматизация жира и эстетика "костей" приводят к проблемам с восприятием еды", – рассказала эксперт.

Еще одна неправильная установка – разделять продукты на "хорошие" и "плохие". Постоянные ограничения негативно влияют на психику, поэтому тоже приводят к РПП, добавила специалист.





Анастасия Карачевцева практикующий клинический психолог Также негативно влияет правило доедать блюдо полностью. Таким образом, ребенок начинает игнорировать потребности своего тела и привыкает переедать. Он теряет связь с собственными потребностями, не понимает, какая еда нужна организму, и с раннего возраста перестает улавливать сигналы о голоде или насыщении.

Кроме того, по словам эксперта, и многие мамы учат диетическому мышлению, направленному на ограничение питания для контроля веса, что тоже деструктивно отражается на психике ребенка.

"И проблема в том, что стройность, которая достигнута путем мучений, не приносит удовольствия. При таком образе жизни тревожность только нарастает, нередко приводит к булимии, компульсивным перееданиям либо полному отказу от еды. А это опасно истощением, что впоследствии приводит к анорексии. Поэтому крайне важно не навязывать детям желание похудеть или собственные пищевые привычки", – предупредила психолог.





Анастасия Карачевцева практикующий клинический психолог Также некоторые родители заставляют ребенка есть быстрее. Из-за этого пища почти не пережевывается, большие куски плохо расщепляются в ЖКТ, а потом откладываются в жир.

Эксперт добавила, что при быстром приеме пищи дети пропускают момент наслаждения едой. А его можно получить только при медленном пережевывании, когда включаются вкусовые рецепторы.

Также РПП развивается из-за игнорирования эмоций. Вместо того чтобы выпустить их или правильно прожить, родители предлагают съесть что-то вкусное.

"Расстройства пищевого поведения являются самыми опасными нарушениями психики. Они способны привести к шизофрении, биполярному расстройству, а также анорексии и булимии. При этом последние два диагноза имеют большой процент летальности из-за серьезных проблем со здоровьем", – заключила Карачавцева.

Побороть РПП

Чтобы наладить пищевые привычки, важно придерживаться режима питания, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

"В день должно быть три основных приема еды и примерно один-два перекуса", – отметила врач.

Специалист добавила, что при этом не нужно опасаться жиров и углеводов. Эти вещества необходимы организму так же, как и белки, поэтому их важно включать в рацион. К употреблению пищи лучше отнестись с точки зрения планирования и составлять меню заранее на всю неделю.





Кроме этого, необходимо развивать осознанность: отказываться от употребления еды во время просмотра телевизора или используя смартфон.

Дарья Русакова врач-диетолог Кроме этого, необходимо развивать осознанность: отказываться от употребления еды во время просмотра телевизора или используя смартфон.

Эксперт добавила, что перед внедрением полезных привычек рацион нужно проанализировать. Сделать это можно с помощью ведения дневника питания.

"Важна и поддержка. В этом хорошо помогут консультации с диетологом для составления индивидуального рациона и обращение к психологу или психотерапевту", – посоветовала специалист.

Она предупредила, что неправильные пищевые привычки способны спровоцировать инсулинорезистентность и сахарный диабет второго типа. Также могут возникнуть гипертония и атеросклероз из-за избытка соли и насыщенных жиров в рационе. Помимо этого, могут развиться проблемы с ЖКТ: нерегулярное питание часто вызывает гастрит, рефлюкс, колиты и запоры, заключила Русакова.

