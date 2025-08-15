Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 11:15

Технологии

Выставка беспилотных и роботизированных систем открылась в "Сколкове"

Выставка беспилотных и роботизированных систем открылась в "Сколкове"

"Мой район. Новости": лекция о разных видах мошенничества прошла в Тверском районе Москвы

Пройти "Путь IТ-героя" смогут гости выставки "Цифровые технологии Москвы" в "Музеоне"

Мессенджер MAX позволит оплачивать налоги и записываться к врачу

Собянин: современные технологии помогают в работе городских служб

Россияне снова смогут оплачивать покупки с помощью iPhone

Выставка беспилотных и роботизированных технологий открылась в "Сколкове"

Нейросеть Алиса рассказала, как на Аляске встречают гостей

РКН частично заблокировал звонки через Telegram и WhatsApp

Более 11 тысяч женщин вступили в отношения с нейросетью

В "Сколкове" открылась международная выставка беспилотных авиационных и роботизированных систем. Она проходит в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". В экспозиции представлены более 700 экспонатов.

Свыше 300 компаний на примере своих разработок покажут возможность использования беспилотных систем и роботов в различных сферах, в том числе в сельском и лесном хозяйстве, а также в логистике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
технологиигородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнастасия Тареева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика