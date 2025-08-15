Выставка беспилотных и роботизированных систем открылась в "Сколкове"

В "Сколкове" открылась международная выставка беспилотных авиационных и роботизированных систем. Она проходит в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". В экспозиции представлены более 700 экспонатов.

Свыше 300 компаний на примере своих разработок покажут возможность использования беспилотных систем и роботов в различных сферах, в том числе в сельском и лесном хозяйстве, а также в логистике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

