Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 12:30

Технологии

Россиянам перестали приходить СМС с подтверждением транзакций от банков

Россиянам перестали приходить СМС с подтверждением транзакций от банков

Более 300 российских компаний представят разработки на форуме беспилотных систем

Российские абоненты массово перестали получать СМС от банков и сервисов с кодами

Робот-доставщик остановился послушать пение уличного музыканта около "Москва-Сити"

В СДЭК произошел технический сбой

"Москва сегодня": как нейросети повлияют на российский рынок труда

Развитие ИИ обсудят в программе "Москва сегодня"

Депутат Свинцов объяснил, каких граждан коснутся штрафы за поиск экстремистского контента

Влияние ИИ на рынок труда в России обсудят в программе "Москва сегодня"

Клиенты российской сети фастфуда Rostic's пожаловались на сбой

С 1 августа у абонентов сотовой связи в России появилась возможность обратиться к своему оператору с требованием прекратить рассылку нежелательных сообщений от различных организаций. Однако в число таких сообщений могут попасть и уведомления от банков, например о подтверждении операций.

Чтобы решить эту проблему, авторы инициативы начали работу над созданием системы, которая позволит операторам более точно определять, какие сообщения являются нежелательными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика