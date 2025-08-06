Россиянам перестали приходить СМС с подтверждением транзакций от банков

С 1 августа у абонентов сотовой связи в России появилась возможность обратиться к своему оператору с требованием прекратить рассылку нежелательных сообщений от различных организаций. Однако в число таких сообщений могут попасть и уведомления от банков, например о подтверждении операций.

Чтобы решить эту проблему, авторы инициативы начали работу над созданием системы, которая позволит операторам более точно определять, какие сообщения являются нежелательными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.