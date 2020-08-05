В России могут отменить кешбэк. По мнению экспертов, такое может произойти из-за того, что для банков это становится невыгодным.

В связи с тем, что люди все чаще используют систему быстрых платежей (СБП) и QR-коды, финансовые организации не получают комиссию от платежной системы.

В то же время, многие магазины и сервисы услуг поощряют клиентов использовать эти новые способы оплаты, поскольку это позволяет им экономить на эквайринге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.