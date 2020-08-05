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05 августа, 07:30

Экономика

В России могут отменить кешбэк

В России могут отменить кешбэк

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В России могут отменить кешбэк. По мнению экспертов, такое может произойти из-за того, что для банков это становится невыгодным.

В связи с тем, что люди все чаще используют систему быстрых платежей (СБП) и QR-коды, финансовые организации не получают комиссию от платежной системы.

В то же время, многие магазины и сервисы услуг поощряют клиентов использовать эти новые способы оплаты, поскольку это позволяет им экономить на эквайринге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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