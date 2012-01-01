Терапевт Хухрев: слезы могут спасти от гипертонии и язвы желудка

Слезы защищают глаза от раздражителей спасают, в том числе, от гипертонии и язвы желудка. Подробнее об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Хухрев в программе "Доктор 24".
Надежная защита
Слезы часто появляются в ответ на раздражители. Например, при нарезке лука выделяются биологически активные вещества фитонциды, которые и заставляют плакать, отметил Алексей Хухрев.
Слеза, в свою очередь, помогает смыть раздражитель, отметил эксперт.
Поплакать и стать здоровым
Также слезы приносят эмоциональное облегчение. Это происходит благодаря комплексному рефлексу, в котором участвуют мозговые гормоны, схожие с эндорфинами, рассказал врач.
Интроверты не любят выставлять эмоции напоказ, при этом экстраверты могут выплеснуть их на окружающих. Однако лучше придерживаться золотой середины, добавил специалист.
Иногда, чтобы улучшить эмоциональное состояние и "выпустить пар", можно попробовать вызвать слезы самостоятельно – например, с помощью лука. Подобная разрядка может быть так же эффективна, как и "искусственный" смех, спровоцированный человеком, заключил Хухрев.