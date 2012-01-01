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22 апреля, 17:45

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Терапевт Хухрев: слезы могут спасти от гипертонии и язвы желудка

Слезы очищения: от каких заболеваний спасает плач

Слезы защищают глаза от раздражителей спасают, в том числе, от гипертонии и язвы желудка. Подробнее об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Хухрев в программе "Доктор 24".

Надежная защита

Фото: depositphotos/IgorTishenko

Слезы часто появляются в ответ на раздражители. Например, при нарезке лука выделяются биологически активные вещества фитонциды, которые и заставляют плакать, отметил Алексей Хухрев.

То же самое произойдет, если поцарапать роговицу глаза или столкнуться с дымом или газом.
Алексей Хухрев
врач-терапевт высшей категории

Слеза, в свою очередь, помогает смыть раздражитель, отметил эксперт.

Поплакать и стать здоровым

Фото: depositphotos/stokkete

Также слезы приносят эмоциональное облегчение. Это происходит благодаря комплексному рефлексу, в котором участвуют мозговые гормоны, схожие с эндорфинами, рассказал врач.

Плакать полезно, потому что важно вовремя выпустить накопившиеся эмоции. В противном случае это чревато развитием гипертонии, невроза, кожных заболеваний, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Алексей Хухрев
врач-терапевт высшей категории

Интроверты не любят выставлять эмоции напоказ, при этом экстраверты могут выплеснуть их на окружающих. Однако лучше придерживаться золотой середины, добавил специалист.

Иногда, чтобы улучшить эмоциональное состояние и "выпустить пар", можно попробовать вызвать слезы самостоятельно – например, с помощью лука. Подобная разрядка может быть так же эффективна, как и "искусственный" смех, спровоцированный человеком, заключил Хухрев.

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