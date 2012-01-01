Психиатр Фимкин перечислил главные отличия фобии от страха

Фобия часто возникает по причине неизвестности: человек не понимает, что ждет его дальше, и начинает додумывать. Это зарождает страхи, которые становятся постоянными и сильно ухудшают качество жизни. Как от них избавиться, рассказал врач-психиатр Степан Фимкин в программе "Доктор 24".

С чего все начинается

Страх – это естественная защитная эмоция, которая возникает в ситуациях опасности или неизвестности, и испытывать его – это норма. Но когда речь идет о фобиях, на первом месте стоит именно тревога, а уже потом – страх, рассказал Степан Фимкин.





Степан Фимкин врач-психиатр Бояться чего-то неизведанного мы не можем, поэтому начинаем придумывать различные пугающие истории. Таким образом сначала развивается тревожное расстройство, потом – фобическое.

Последнее характерно обычно для мнительных, впечатлительных и ранимых людей. Например, они наиболее склонны ставить себе диагнозы самостоятельно, отыскав в интернете описание болезней со схожими симптомами, добавил специалист.

Перманентный страх

Сами по себе фобии неопасны, но они сильно ухудшают качество жизни. Если человек, к примеру, боится выходить из дома, то покупки в магазине, поездки на работу и встречи с близкими становятся весьма сложными.





Степан Фимкин врач-психиатр Фобическое расстройство – постоянное состояние. Каждый день человек боится спать в темноте или выходить на улицу по разным причинам.

Это, кстати, одни из самых распространенных фобий. В такой список можно добавить посещение общественных мест (то есть нахождение среди людей), добавил Фимкин.

Что касается страха высоты и боязни летать на самолете – это совершенно разные понятия. Первая ситуация естественна для человека, так как по своей природе он не может перемещаться по воздуху самостоятельно. А полет на самолете, который почти не ощущается, может сопровождаться мыслями о катастрофе, что и относится к фобии.

Естественный страх со временем исчезает, особенно если постоянно смещать фокус внимания, отметил эксперт. Однако, если пациент отметил у себя развитие фобии, а в голове появляются ужасные картинки, важно обратиться к врачу, подытожил Фимкин.