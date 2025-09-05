Психологи рассказали о синдроме упущенной выгоды из-за холодной погоды в начале осени

Психологи отмечают, что москвичи могут испытывать синдром упущенной выгоды из-за погоды. Когда в разгар бабьего лета приходится сидеть в офисе, это вызывает раздражение и недовольство.

В Москве 5 сентября воздух прогреется до 21 градуса. Влажность останется низкой, а ветер практически отсутствует. В выходные синоптики обещают до 25 градусов тепла без осадков.

