05 сентября, 11:45

Общество

Психологи рассказали о синдроме упущенной выгоды из-за холодной погоды в начале осени

Психологи рассказали о синдроме упущенной выгоды из-за холодной погоды в начале осени

Психологи отмечают, что москвичи могут испытывать синдром упущенной выгоды из-за погоды. Когда в разгар бабьего лета приходится сидеть в офисе, это вызывает раздражение и недовольство.

В Москве 5 сентября воздух прогреется до 21 градуса. Влажность останется низкой, а ветер практически отсутствует. В выходные синоптики обещают до 25 градусов тепла без осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

