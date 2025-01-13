Российские ученые нашли связь между атипичной депрессией и генетикой

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Связь между атипичной депрессией и генетическими факторами найдена сотрудниками Сеченовского университета, сообщает газета "Известия".

Ученые объяснили, что этот вид заболевания отличается от стандартного "меланхолического". При атипичной депрессии у человека наблюдается набор веса, перепады настроения и повышенный аппетит, вместо потери веса и бессонницы.

Пациент с таким заболеванием может страдать тяжестью в руках и ногах, повышенной чувствительностью и даже сонливостью. Врачи убеждены, что такие люди имеют больший шанс получить сердечно-сосудистое заболевание из-за своей тяги к углеводам.

Исследователи уже знали, что генетика играет важную роль в развитии депрессии, но конкретно по атипичной форме заболевания доказательства были разрозненны, отметили ученые.



"Убедительные доказательства необходимы, чтобы в дальнейшем найти генетические маркеры такого расстройства, показывающие, что у человека атипичная депрессия, а не какое-либо другое заболевание, включая другие виды психических расстройств или нарушение обмена веществ", – отметила директор Института клинической медицины имени Склифосовского Беатриса Волель.

Ученым удалось выяснить, что у болеющих атипичной депрессией генетические полиморфизмы были связаны с геном переносчика серотонина, эндокринной регуляцией, иммунной, а также клеточной регуляцией, в частности генами жировой массы и белка, ассоциированного с ожирением.

Данные исследования подтверждают, что этот вид депрессивного расстройства в какой-то степени наследуется.



Ранее врачи рассказывали, что симптомом депрессии и тревожного расстройства может быть частая зевота. Кроме того, это может говорить и о синдроме хронической усталости, когда человек недостаточно отдыхает и перерабатывает.

