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28 декабря, 19:26

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Психотерапевт Схинес назвала причину плохого настроения перед Новым годом

Новогодняя хандра: почему праздники сопровождаются негативными эмоциями

Проблемы со здоровьем, финансовые траты и другие факторы могут значительно испортить настроение перед Новым годом. О них в программе "Доктор 24" рассказала врач-психотерапевт центра ментального здоровья Алина Схинес.

Воспоминания и обесценивание

Фото: 123RF/stevanovicigor

Перед Новым годом у многих отсутствует праздничное настроение – это нормальное состояние, его важно пережить. Оно может быть связано с негативными воспоминаниями, которые зародили плохие ассоциации с торжеством, рассказала Алина Схинес.

Кроме того, часто люди строят надежды на Новый год. В последнее время стало модно составлять списки целей и планов. Однако иногда ожидания не оправдываются, и возникают разочарования, которые приводят к грусти и тоске.
Алина Схинес
врач-психотерапевт центра ментального здоровья

Разочарование от итогов года также может возникнуть, если человек сравнивает свои достижения с чужими, особенно когда последние демонстрируют успехи в социальных сетях. Это сопоставление способно вызвать чувство никчемности, объяснила врач.

ОРВИ и подарки

Фото: 123RF/saskekun

Также ухудшает настроение сезон простуд. При недостаточном внимании к организму и постоянном стрессе снижается иммунитет, и человек становится более восприимчив к вирусам.

Помимо этого, многие переживают из-за необходимости покупать подарки, на которые уходят значительные средства. Особенно остро ситуация сказывается на настроении, когда презенты приобретают из чувства долга, а не желания порадовать близкого. Поэтому важно, чтобы подарки дарили "от сердца", заключила Схинес.

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