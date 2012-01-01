Психолог Анна Девятка назвала главные причины предновогодней депрессии

Невозможность радоваться, чувствовать удовольствие от привычных вещей или даже общения с любимыми – это признаки депрессивного состояния. Со стороны нам может казаться, что человек успешен и улыбается, но внутри он чувствует себя как опустевший дом, по которому гуляет ветер, разбрасывая старые газеты и катая пыль по полу. В предновогоднюю пору депрессия набирает обороты и проверяет на прочность даже самых устойчивых. О том, как с ней бороться, объяснит семейный психолог Анна Девятка.

Как распознать депрессию?

Если вы просыпаетесь утром с ощущением усталости и плохим настроением, хотя день еще не начался, присмотритесь к своему состоянию. Многие люди пытаются себя "раскачать", заставить делать рутинные дела, игнорируя состояние. Но чем больше времени проходит, тем становится хуже. Истощаются силы, сложно вставать с кровати, потому что жизнь теряет смысл и кажется, что ничего не получится доделать до конца.

Близкие твердят: "Ты ленивый и безответственный", – рекомендуют "собраться и просто сделать", но эти упреки и советы не работают при депрессии. Вместо этого психологи рекомендуют пройти тест и определить свое состояние по Шкале депрессии Бека, которую можно легко найти в интернете. В случае если все нормально, тест также это покажет. Если же результаты сигнализируют о депрессии средней тяжести или разворачивании острой фазы, следует обратиться за медикаментозной помощью и психотерапией.

Психологические причины

Депрессия может быть вызвана причинами, происходящими на физиологической уровне. Например, дефицит витамина Д или болезни щитовидной железы, функциональные изменения в организме после травмы или тяжелого заболевания. Во всех этих случаях, депрессия носит органический характер, и психолог помогает человеку с ней справиться, но основной ведущий специалист – это врач-эндокринолог, невролог или психиатр. Однако также существуют процессы, которые поддаются психологической коррекции, давайте перечислим некоторые из них.

Потеря радости в момент, когда мир готовится к всеобщему празднику, происходит потому что:

1. Человек погружается в навязчивые мысли о нереализованности и невыполненных целях на год. Каждый год большая нарциссическая машина успешного успеха побуждает людей ставить амбициозные цели, не задумываясь о стратегии их достижения. В начале года это даже вдохновляет, человек думает: я так в себя верю, я так много хочу от жизни, неважно, что я не представляю, как это получить. Пусть случится чудо. К началу декабря приходит понимание: остался месяц, а ничего не сделано.

Единственный способ избежать погружения в грустные переживания – определить свои удачи и подвести промежуточные итоги за этот год, обязательно благодаря себя за старания. Уважение к сделанному, собственным усилиям – вот лучшая профилактика угнетенного состояния. Вы молодец уже сами по себе, а цели – на то и цели, что часть из них достигается, а часть нет, это нормальный ход жизни. С точки зрения психологии, год подходит к завершению, а значит, приходит время подводить итоги и снижать ритм жизни, чтобы была возможность переработать жизненный опыт и превратить его в фундамент для движения дальше.

2. В декабре остро ощущается нехватка ресурсов, особенно денежных, или с точки зрения навыков и опыта. Студентов ждет напряженная пора экзаменов, всех активных работающих людей ждут траты на подарки, планирование поездок, причем чтобы "не хуже, чем у друзей" и чтобы можно было перед коллегами похвастаться.

Если вы читаете эти строки и мысленно спорите: у меня в жизни не так, то это здорово и вы легко избежите перетрат и ощущения пустого кармана в январе.

Порой желание угодить близким побуждает тратить больше, чем позволяют возможности, в том числе оформлять на себя кредиты. Избежать такого состояния можно несколькими способами: первый – это накопление ресурсов заранее, а второй – обозначение четких границ: у меня есть вот столько денег, и из бюджета я не выйду.

Студенты и закрывающие год отчетами взрослые оказываются в более сложной ситуации – им нужно обязательно доделать дела, получить нужный результат, но при этом все равно можно сохранить бережность к себе и добавить, например, час дневного сна или возможность качественно отдохнуть в выходные (о том, как правильно отдыхать, мы писали здесь).



3. Общая усталость, накопленная за год, усиливается дискомфортом от зимней серости и зябкой погоды. Люди жалуются: "Иду на работу – еще темно, возвращаюсь домой – уже темно". Некоторые впадают в эмоциональную спячку и рассказывают: "Моя зима была ужасной, я ела, спала и работала, и больше ничего".

Естественно, в такие моменты хочется поставить жизнь "на паузу" и дождаться весенней капели и солнечных дней, а до этого не вылезать из постели. Поможет в этой ситуации честное признание себе – мне дискомфортно и призыв – что можно сделать, чтобы стало лучше?

Я знаю людей, которые украсили мигающими лампочками всю квартиру, включая кровать, чтобы поднять свое настроение. Кто-то добавляет обязательное посещение сауны раз в неделю, чтобы погреться, а кто-то предпочитает проводить время в караоке с друзьями, греясь о теплоту общения. Зима – это повод позаботиться о себе сильнее обычного, потому что и компонентов, влияющих на снижение настроения, также больше.

4. Личные обстоятельства и семейные конфликты также влияют на депрессивное состояние, только описать их в одной статье невозможно. Тем не менее к концу года возможны структурные изменения в семейной системе.

Новый год – значимый, судьбоносный для многих праздник. Поэтому, например, когда в семье есть стабилизатор отношений в виде любовника или любовницы, в декабре вырастает напряжение – ведь людям хочется определенности, принять решение уйти из семьи или остаться. Партнер, даже если и не знает о происходящем, все равно синхронно нервничает и переживает, как будто беспричинно. В таких ситуациях важно себе доверять и не отмахиваться от депрессивных переживаний, а разбираться с ними.

Лучший способ борьбы с предновогодней депрессией – это ее профилактика. Зная врага в лицо, вы сможете подготовиться к встрече с ним. Один из способов его обезвредить – это доброе отношение к себе и формирование привычки радоваться даже маленьким успехам, сосредотачивая внимание на коротких и быстро достижимых целях.

Время перед Новым годом – лучшее, чтобы поддерживать себя. Пожалуйста, не забывайте об этом, и пусть любовь к себе станет прекрасным новогодним подарком.