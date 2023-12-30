Я молодец? Как правильно подводить итоги уходящего года

Для каждого настало время подвести итоги уходящего года. Ведь так любопытно вспомнить свои планы, задуманные еще в конце 2022-го, и попробовать отследить, что сбылось и случилось, а чего достичь не удалось. Есть несколько способов, как правильно подводить итоги – их стоит взять на заметку. Подробности расскажет психолог, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

Обоснованность претензий к себе

"Казалось бы, все просто: напиши в декабре список желаний, положи в укромное место, а через год достань и отметь галочками сделанное", – рассуждала Елена, сидя в моем кабинете. Перечень задуманного девушка держала в руках, и он был практически весь перечеркнут красными линиями. Но клиентка все равно недовольна.

"Посмотрите, половины не сделано! Мои друзья за этот год многого достигли, а мне не хватило силы воли сделать элементарные вещи!" – объясняла Елена свое настроение.

При этом она ставила для себя цели развестись, начать зарабатывать в четыре раза больше и похудеть. Я с уважением отнеслась к ее злости и с сочувствием к ней самой. Уточняю, хочется ли ей просто выговориться, или понять, почему достичь желаемого не удалось. При этом, задавая вопрос, умалчиваю о худшем варианте ее состояния: человек направляет агрессию на самого себя и тихо, но упорно утопает в самобичевании.

"Конечно, хочу понять, почему желания не сбылись", – сказала Елена. И первое, с чего мы начали разбор: как было выстроено целеполагание? Почему на то, чтобы осуществить такие большие цели, девушка дала себе лишь год?

Собеседница отмахнулась. "Год – это более чем достаточно. Что сложного в том, чтобы подать заявление на развод?" – упрекала себя Елена.

Это ошибочный стиль мышления, которым люди упрощают сложные дела до краткой формулы "пришел, увидел, победил". Если парам было бы так легко расставаться, психологи потеряли бы половину клиентов. Нет, завершение отношений требует времени и сил. Поэтому в конце года нужно отслеживать прогресс в делах, а не корить себя за отсутствие конечного результата.

К примеру, Лена находится в процессе переговоров с мужем, надо ли им сохранять общение после развода. Прекрасный прогресс, если его не обесценивать.

Фон уходящего года

Подведение итогов стоит начать с воспоминаний обо всех произошедших с вами значимых событиях в течение года. В этом поможет простое упражнение, для которого потребуются только ручка и лист бумаги.

Нарисуйте табличку из двух колонок и 12 строк – по количеству месяцев. В левой графе пропишите название месяца, в правой – значимое событие, которое произошло в этот период. Возможно, на заполнение таблицы потребуется несколько дней. Носите ее с собой, чтобы заполнять по мере того, как будут приходить озарения.

После этого ответьте себе на следующие вопросы:

Какие решения были для меня поворотными в уходящем году?

Какие я вижу ошибки? Как бы я поступил(а) сейчас?

Что считаю своими достижениями за этот год?

Какие дела еще в процессе? Доволен(льна) ли я этим?

Что мне понравилось в этом году?

Что принесло счастье?

Что я хотел бы забрать с собой в будущее?

Что было лишним, неподходящим и что я оставляю в уходящем году? А в новый пойду налегке, без лишних забот.

Техника "Елочка"

Возможно, захочется добавить еще какие-то вопросы. Если почувствуете, что важно прописать для себя что-то дополнительно, обязательно сделайте это.

Этот способ подойдет для тех, кому проще визуализировать итоги уходящего года. Важно сначала прочесть условия, а уже затем приступить к выполнению упражнения.

Для этого потребуется лист бумаги и карандаши, которыми нужно нарисовать елку, какой ее видите лично вы. Здесь она не простая, а волшебная: каждая веточка, каждая иголочка будет отдельной метафорой на те события, которые произошли в течение года. У вашей елки обязательно должны быть следующие элементы:

Поверхность, где стоит елка, – фундамент, с которым человек заходит в новый год. На рисунке это может быть земля, пол в доме либо ведро или горшок, в котором стоит дерево.

Ствол елки символизирует опыт, знания и навыки, приобретенные за 2023 год. Обратите внимание, как рисуете толщину и высоту дерева.

Ветки – это проекты, дела и задачи, выполненные или находящиеся в процессе. Можно попробовать изобразить их на рисунке. Брошенные дела, например, обозначить сломанной веткой, удавшиеся – пушистой.

Лампочки, банты и свечи – события, придающие сил и веры в себя.

Шары – это ваши успехи.

Подарки – это поддержка, полученная извне. Иногда их сложно принимать, но с ними приятнее жить.

Коробка под елкой содержит жизненные уроки, которые вы выучили в уходящем году.

Звезды – это желания и мечты, которые вы загадали.

После того как нарисуете елку, посвятите некоторое время тому, чтобы осознать каждую ее часть. К примеру, если на вашем дереве мало шариков, которые символизируют успехи за 2023 год, их все равно необходимо ценить. Все свои мысли по поводу каждого элемента елки обязательно запишите в блокнот. Подумайте, с чем вы пришли в 2023 год и как поменялись. Напишите, какие проекты и дела были самыми значимыми.

Обязательно выделите место для успехов: даже если их немного, это повод для гордости – ведь они ваши. Некоторые начинают составлять список достижений, в процессе разгоняются, а потом сами удивляются, насколько плодотворным был год.

Вспомните и обдумайте те уроки, которые вы вынесли благодаря пережитым испытаниям, а также выделите, что послужило для вас поддержкой. Это даст твердую опору для движения в следующий год и постановки новых целей.