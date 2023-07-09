Психолог рассказала, как победить постоянное чувство усталости

Одна из проблем, с которой встречаются многие, – усталость, которая не проходит даже после отдыха. Ощущение, будто организм не до конца восстановился, из-за чего снижается наша работоспособность. Получать удовольствие от жизни в таких условиях гораздо сложнее. Что может быть причиной постоянной усталости и как можно себе помочь, расскажет гештальт-терапевт, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

Симптомы усталости

Бережное отношение к себе, необходимость своевременного отдыха и заботы о своем организме – важные навыки, которые зачастую приходится осваивать во взрослом возрасте. Дело в том, что младшее поколение на подсознательном уровне впитывает опыт родителей. А им зачастую приходилось работать на износ ради того, чтобы обеспечить семью.

Вырастя, человек уже сам начинает игнорировать физическое недомогание и делать что-то через силу. Естественно, рано или поздно это приводит к истощению нервной системы и недовольству качеством собственной жизни.

Усталость – это состояние, при котором все физиологические, психические процессы и реакции замедляются. Ощущается упадок сил, на какое-то время ухудшаются умственные способности. К другим симптомам усталости также относятся следующие.

Частое раздражение и беспричинная тревога. Могут возникнуть апатия и неконтролируемые эмоциональные перепады.

Головокружения, мигрени, боли в мышцах, бледность кожи и неравномерное дыхание, а также различные сбои в сердцебиении.

Типология усталости

Подобные состояния сигнализируют о том, что необходимо обратиться к врачу и подобрать подходящее лечение для восстановления организма.

Обесценивание собственных усилий в конечном итоге приводит к переутомлению, которого можно было бы избежать. Причем следует помнить, что устаем мы не только физически – видов обессиливания гораздо больше. Можно вывести следующую типологию.

Физическая усталость. Она связана с потребностью тела чередовать нагрузку и отдых, а также особенностями здоровья конкретного человека. Например, некоторые заболевания вызывают общее обессиливание и желание лежать весь день.

Моральная усталость. К ней приводят недовольства отношениями, проблемы с самооценкой и ощущения собственной нереализованности. Человек чувствует себя несчастным и, даже если видит выход из ситуации, не находит сил на попытку завоевать свое место под солнцем.

Умственная усталость. Влияет на ухудшение памяти, концентрации внимания, общей способности логически и продуктивно мыслить. Возникает в периоды дедлайнов на работе, во время сдачи экзаменов и сессии.

Духовная усталость. Человек присутствует в ситуации, которая противоречит его ценностям, и не может ничего изменить. Эмоциональное напряжение накапливается по мере нахождения в токсичной среде.

Хроническая усталость. Это состояние требует обязательного обращения к врачу и медикаментозного лечения. Человек просыпается обессиленным, на протяжении месяцев он измучен и делает даже простые вещи через не могу.

Целебная похвала

Понимание видов утомляемости помогает спланировать дела так, чтобы отдача энергии на выполнение дел чередовалась с действиями для самовосстановления.

Кроме отдыха, есть один простой способ восполнять свои силы – говорить себе "спасибо" и уважать свое дело. При подходе в духе "Мне и уставать-то не от чего" возникает соблазн позвать на помощь внутреннего критика, чтобы держать себя в строгости и заставлять работать дальше. Но когда мы сами обесцениваем свои дела, то убиваем источник сил и вдохновения.

Чтобы почувствовать удовлетворение и радость, нужно ввести привычку писать списки: "За что я могу сказать себе спасибо сегодня" или же "Три вещи, которые мне особенно нравятся из моих дел за день". Кому-то легче рефлексировать вечером при зажженной свече и легкой музыке, кто-то любит делать это ранним утром, пока все спят. Главное, чтобы эта работа помогала двигаться вперед.

Кроме того, чтобы чувствовать себя полным сил и энергии, я бы посоветовала следовать общим рекомендациям.

Внимательно относитесь к своему телу. Ухаживайте за ним точно так же, как за любимыми растениями, дорогим сердцу домом или собственными детьми. Ресурсы организма имеют свойство истощаться, и важно работать на профилактику, чтобы вовремя себя усиливать.

Больше двигайтесь. Физическая нагрузка – базовая потребность организма, поэтому позвоночник, суставы и сердце испытывают потребность в активности. Пусть это будет 10 тысяч шагов в день, плавание, бег или тренировки в зале. В любом случае это повышает выносливость и автоматически помогает бороться с усталостью.

Нужно выделять себе время на восстановление и планировать задачи так, чтобы не перетрачивать эмоциональные и физические ресурсы. Я подробно рассказывала, как сохранить многозадачность и не утомиться.

Усталость может возникать от жизни в неприемлемой эмоционально ситуации. В таком случае важно взять поддержку психолога и понять, решить эту проблему. Пока сложный момент существует, он продолжит забирать все силы.

Если вы вернулись из отпуска и чувствуете, что не отдохнули, стоит обратить внимание на все сферы своей жизни и проанализировать, с чем именно связано такое состояние. Тогда варианты, что можно сделать, подсветятся автоматически.

Главное – не ждать, пока силы иссякнут до конца. Следует искать всевозможные способы изменить ситуацию, пока все не дошло до предела.