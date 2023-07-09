Психолог рассказала, как победить постоянное чувство усталости

Одна из проблем, с которой встречаются многие, – усталость, которая не проходит даже после отдыха. Ощущение, будто организм не до конца восстановился, из-за чего снижается наша работоспособность. Получать удовольствие от жизни в таких условиях гораздо сложнее. Что может быть причиной постоянной усталости и как можно себе помочь, расскажет гештальт-терапевт, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.
Симптомы усталости
Бережное отношение к себе, необходимость своевременного отдыха и заботы о своем организме – важные навыки, которые зачастую приходится осваивать во взрослом возрасте. Дело в том, что младшее поколение на подсознательном уровне впитывает опыт родителей. А им зачастую приходилось работать на износ ради того, чтобы обеспечить семью.
Вырастя, человек уже сам начинает игнорировать физическое недомогание и делать что-то через силу. Естественно, рано или поздно это приводит к истощению нервной системы и недовольству качеством собственной жизни.
Усталость – это состояние, при котором все физиологические, психические процессы и реакции замедляются. Ощущается упадок сил, на какое-то время ухудшаются умственные способности. К другим симптомам усталости также относятся следующие.
- Частое раздражение и беспричинная тревога. Могут возникнуть апатия и неконтролируемые эмоциональные перепады.
- Головокружения, мигрени, боли в мышцах, бледность кожи и неравномерное дыхание, а также различные сбои в сердцебиении.
Подобные состояния сигнализируют о том, что необходимо обратиться к врачу и подобрать подходящее лечение для восстановления организма.
Типология усталости
Обесценивание собственных усилий в конечном итоге приводит к переутомлению, которого можно было бы избежать. Причем следует помнить, что устаем мы не только физически – видов обессиливания гораздо больше. Можно вывести следующую типологию.
- Физическая усталость. Она связана с потребностью тела чередовать нагрузку и отдых, а также особенностями здоровья конкретного человека. Например, некоторые заболевания вызывают общее обессиливание и желание лежать весь день.
- Моральная усталость. К ней приводят недовольства отношениями, проблемы с самооценкой и ощущения собственной нереализованности. Человек чувствует себя несчастным и, даже если видит выход из ситуации, не находит сил на попытку завоевать свое место под солнцем.
- Умственная усталость. Влияет на ухудшение памяти, концентрации внимания, общей способности логически и продуктивно мыслить. Возникает в периоды дедлайнов на работе, во время сдачи экзаменов и сессии.
- Духовная усталость. Человек присутствует в ситуации, которая противоречит его ценностям, и не может ничего изменить. Эмоциональное напряжение накапливается по мере нахождения в токсичной среде.
- Хроническая усталость. Это состояние требует обязательного обращения к врачу и медикаментозного лечения. Человек просыпается обессиленным, на протяжении месяцев он измучен и делает даже простые вещи через не могу.
Понимание видов утомляемости помогает спланировать дела так, чтобы отдача энергии на выполнение дел чередовалась с действиями для самовосстановления.
Целебная похвала
Кроме отдыха, есть один простой способ восполнять свои силы – говорить себе "спасибо" и уважать свое дело. При подходе в духе "Мне и уставать-то не от чего" возникает соблазн позвать на помощь внутреннего критика, чтобы держать себя в строгости и заставлять работать дальше. Но когда мы сами обесцениваем свои дела, то убиваем источник сил и вдохновения.
Чтобы почувствовать удовлетворение и радость, нужно ввести привычку писать списки: "За что я могу сказать себе спасибо сегодня" или же "Три вещи, которые мне особенно нравятся из моих дел за день". Кому-то легче рефлексировать вечером при зажженной свече и легкой музыке, кто-то любит делать это ранним утром, пока все спят. Главное, чтобы эта работа помогала двигаться вперед.
Кроме того, чтобы чувствовать себя полным сил и энергии, я бы посоветовала следовать общим рекомендациям.
- Внимательно относитесь к своему телу. Ухаживайте за ним точно так же, как за любимыми растениями, дорогим сердцу домом или собственными детьми. Ресурсы организма имеют свойство истощаться, и важно работать на профилактику, чтобы вовремя себя усиливать.
- Больше двигайтесь. Физическая нагрузка – базовая потребность организма, поэтому позвоночник, суставы и сердце испытывают потребность в активности. Пусть это будет 10 тысяч шагов в день, плавание, бег или тренировки в зале. В любом случае это повышает выносливость и автоматически помогает бороться с усталостью.
- Нужно выделять себе время на восстановление и планировать задачи так, чтобы не перетрачивать эмоциональные и физические ресурсы. Я подробно рассказывала, как сохранить многозадачность и не утомиться.
- Усталость может возникать от жизни в неприемлемой эмоционально ситуации. В таком случае важно взять поддержку психолога и понять, решить эту проблему. Пока сложный момент существует, он продолжит забирать все силы.
Если вы вернулись из отпуска и чувствуете, что не отдохнули, стоит обратить внимание на все сферы своей жизни и проанализировать, с чем именно связано такое состояние. Тогда варианты, что можно сделать, подсветятся автоматически.
Главное – не ждать, пока силы иссякнут до конца. Следует искать всевозможные способы изменить ситуацию, пока все не дошло до предела.
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