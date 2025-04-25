Anadolu: житель Турции после операции забыл родной язык

Фото: 123RF/mrsveronik

Пожилой житель турецкой Коньи Рахми Карадемир после операции забыл родной язык и заговорил на датском впервые за 10 лет. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данными СМИ, врачи прооперировали колено 67-летнему отцу семи детей. Через два дня у мужчины произошел паралич правой руки и ноги, он перестал разговаривать. После проверки медики выяснили, что у Карадемира закупорена крупная артерия в мозгу. Они удалили сгусток, и жалобы пропали, однако турок внезапно начал говорить на датском.

Карадемир жил в Дании 20 лет, после чего вернулся в Конью, где живет уже 10 лет, уточнили журналисты.

Случаи потери языка описаны в медицинской литературе, но встречаются редко, рассказал агентству доктор медицинского факультета университета Сельчук в Конье Гекхан Оздемир. Врач отметил, что бывают ситуации, когда после закупорки артерии или кровотечения пациент забывает языки или начинает говорить на тех, которыми не владеет.

"В некоторых случаях преимуществом для реабилитации пациента является владение двумя языками (до происшествия. – Прим. ред.)", – уточнил Оздемир.

Он ожидает, что Карадемир в скором времени снова заговорит на турецком.

"Я понимаю турецкий, но ничего не могу на нем сказать", – заявил пожилой турок агентству через переводчика.

Ранее врач-гематолог Светлана Бычкова сказала, что густая кровь опасна тем, что происходит замедление кровотока. Это нарушает микроциркуляцию в мелких сосудах жизненно важных органов. Может быть тромбоз, инфаркт, инсульт или тромбоэмболия легочной артерии. На густую кровь, пояснила она, могут указывать головная и покалывающая боли в пальцах рук, а также головокружения.