Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 11:50

Культура
Главная / Новости /

Sky News: фронтмен рок-группы The Who Долтри теряет слух и зрение

Фронтмен рок-группы The Who Долтри теряет слух и зрение – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/Alejandro Garcia

Фронтмен британской рок-группы The Who Роджер Долтри теряет слух и зрение. Об этом сообщает телеканал Sky News.

"Одна из прелестей старения в том, что ты становишься глухим. Теперь к ней добавилось и то, что я слепну. К счастью, у меня все еще остается голос", – сказал Долтри в ходе благотворительного концерта в лондонском Альберт-холле.

Как отмечает издание, в ходе того же выступления у Долтри сорвался голос, однако музыкант назвал это старческим происшествием.

В начале 2023 года стало известно, что британский рок-музыкант Оззи Осборн больше не сможет выступать с гастролями. Тогда музыкант рассказал, что концерты будут отменены из-за проблем со здоровьем.

Позже он признался, что вернуться на сцену ему не дают многочисленные операции. Также супруга Осборна Шэрон поделилась, что он больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни. При этом она добавила, что его голос так же хорош, как и прежде.

Читайте также


культураза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика