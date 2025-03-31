Turkiye Today: турецкий певец Волкан Конак умер во время концерта

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Турецкий певец Волкан Конак умер во время концерта на Северном Кипре. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Turkiye Today.

По информации издания, 58-летний артист выступал вечером 30 марта на площадке одного из городских отелей в Искеле. Когда певец почувствовал себя плохо и потерял сознание, зрители постарались оказать ему первую помощь.

Сотрудники отеля вызвали врачей, которые пытались реанимировать Конака. После этого артиста отвезли в больницу Газимагуса, однако там медики не смогли оказать ему помощь.

Конак родился 27 февраля 1967 года в городе Мачка. Артист презентовал первый альбом в 1989 году, а выпущенная в 2006 году пластинка Mora удостоилась золотой медали турецкой ассоциации звукозаписывающих компаний.