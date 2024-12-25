Продюсер Ричард Перри, номинированный на "Грэмми" семь раз, скончался в возрасте 82 лет

Фото: AP Photo/Eric Charbonneau/Invision for Netflix

Американский музыкальный продюсер Ричард Перри, номинированный на премию "Грэмми" семь раз, ушел из жизни в возрасте 82 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на подругу Перри, канадскую актрису Дафну Кастнер.

Актриса рассказала, что продюсер скончался от остановки сердца.

Перри родился 18 июня 1942 года. Продюсер приобрел известность в 70-е годы. К 1982 году ему удалось спродюсировать свыше 12 золотых пластинок. Перри работал со многими популярными музыкантами, среди них – певица Барбара Стрейзанд, группа The Pointer Sisters, певец Хулио Иглесиас, пианист Рей Чарльз и другие. В 2015 году его удостоили премии попечительского совета "Грэмми" за значительный вклад в индустрию.