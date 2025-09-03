"Роскосмос" запустит спецрейс для наблюдения за лунным затмением

Госкорпорация "Роскомос" 7 сентября запустит специальный рейс для тех, кто хочет увидеть лунное затмение. Самолет вылетит из Москвы и возьмет курс на полярный круг. Во время полета явление будет комментировать астроном Владимир Сурдин.

Стоимость билета на рейс зависит от расположения мест. Например, за кресло у окна придется заплатить 100 тысяч рублей, у прохода – 80 тысяч. Наблюдение за затмением в бизнес-классе обойдется в сумму 170–190 тысяч рублей.

