Врач Комаров: самомассаж, масла и микросферотерапия помогут облегчить головную боль

Магнитные бури обрушились на Землю одна за другой в течение последнего месяца. На фоне возмущений геомагнитного поля немало россиян чувствуют недомогание, в том числе головные боли. Возможно ли избавиться от подобного состояния без лекарств – в материале Москвы 24.

"Провокатор" головной боли

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Магнитные бури планетарного масштаба начались на Земле в ночь на 2 сентября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Согласно прогнозу, умеренные колебания продолжатся и 3 сентября. Неспокойно было и в августе: 19-го числа эксперты предупреждали о второй за месяц буре.

Врачи подтверждают, что в такой период для многих людей характерно недомогание, особенно головная боль. Как рассказал Москве 24 врач-невролог Александр Комаров, существует несколько способов облегчить состояние, например, массаж шейно-воротниковой зоны и волосистой части головы. По его словам, в этом случае головная боль проходит или становится меньше за счет избавления от спазма и напряжения мышц.

"Массаж помогает снять компрессии нервных корешков, то есть устраняется сдавливание, которое вызывает боль. Кроме того, происходит запуск серотониновой системы удовольствия через возбуждение волосистой части головы", – отметил он.

Эфирные масла помогают бороться с мигренеподобными головными болями, отметил Комаров. При подозрении на начинающийся эпизод нужно вдохнуть аромамасло на основе кардамона, ладана, орегано, куркумы и мускуса, перечислил эксперт.

"Оно подействует на луковицы обонятельного нерва, что может купировать приступ", – пояснил эксперт.

Помимо этого, любая физическая активность без перегрузки организма и отягощения благотворно сказывается на общем состоянии и помогает бороться с головной болью, отметил специалист.





Александр Комаров врач-невролог Физические упражнения или просто прогулка на свежем воздухе улучшают венозный отток, кровоснабжение, помогают при системных головных болях, которые возникают у пациента из-за сосудистых нарушений.

Также среди народных методов борьбы с головной болью Комаров назвал горячий душ или парение ног в умеренно горячей воде. Такой способ расслабляет сосуды, но не подойдет тем, кто страдает от гипотонии – пониженного артериального давления, рассказал невролог. В этом случае лучше принять такое положение тела, при котором ноги окажутся выше уровня головы или помассировать стопы.

В качестве одного из действенных способов врач посоветовал микросферотерапию. Это использование различных приспособлений – подушек, матрасов, шапок – наполненных стеклянными микросферами. Они работают за счет теплового излучения собственного тела, позволяют расслабиться и облегчить головную боль, объяснил эксперт.

"Микросферы помогают снять головную боль, вызванную спазмом сосудов, а также повышением или понижением артериального давления. Этот метод хорошо помогает, особенно пожилым людям с диагностированным атеросклерозом", – отметил Комаров.

При этом невролог подчеркнул, что все вышеперечисленные способы могут быть эффективны в борьбе с эпизодической головной болью. Если же боли частые и сильные, нельзя заниматься самолечением – необходимо обратиться к специалисту для выяснения причины.

Без таблеток?

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Москвой 24 отметил, что в норме голова у здорового человека не должна болеть вообще.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Если у человека появляется боль во время изменения геомагнитного фона, скорее всего, речь идет о скрытой болезни. При таких состояниях необходимо обратиться к врачу и подобрать терапию.

"К примеру, голова может болеть из-за повышенного или пониженного артериального давления, проблем с сосудами, спазмов или остеохондроза", – объяснил Кондрахин.



Он добавил, что обратиться в медучреждение стоит, если головная боль не проходит в течение нескольких часов: это может быть предвестником инсульта. Также тревожным сигналом является то, что проблема не решается после приема обезболивающих.

В свою очередь, врач-терапевт общей практики Амина Платунова посоветовала при отсутствии сопутствующих заболеваний проводить профилактику болей, соблюдая режим сна, труда и отдыха, добавляя в распорядок дня больше физической активности и внимательно отслеживая артериальное и сосудистое давление.