Невролог Скоробогатых назвал главные отличия мигрени от кластерной головной боли

Головная боль часто появляется после тяжелого рабочего дня или стресса. Однако иногда неприятные ощущения становятся настолько интенсивными, что их невозможно терпеть. Это может происходить при мигрени или кластерной головной боли. Как распознать и различить эти состояния, разбиралась Москва 24.

Страдает 20% населения

Мигрень относится к первичной головной боли, которая возникает из-за неправильной работы мозга. Нарушение нельзя увидеть на МРТ или УЗИ, поэтому диагноз ставят после опроса пациента о его самочувствии, рассказал врач-невролог, член Международного общества по изучению головной боли Кирилл Скоробогатых.





Кирилл Скоробогатых врач-невролог, член Международного общества по изучению головной боли Во время мигрени одна сторона головы страдает больше, чем другая. Ощущения обычно пульсирующие и усиливающиеся от физической нагрузки: человеку трудно наклониться или резко повернуть голову. Также для патологии всегда характерен один из симптомов: тошнота или повышенная чувствительностью к свету/звуку.

Качество жизни сильно ухудшается: при такой боли, которая может длиться от четырех часов до трех суток, хочется просто лежать и не двигаться, добавил эксперт.

"В целом от мигрени страдает 20% населения России, то есть примерно каждый пятый", – отметил врач.

При этом женщины подвержены ей больше из-за колебания половых гормонов, поэтому патология обычно начинается в подростковом возрасте и может утихать во время беременности и менопаузы, добавил эксперт.

"Будильниковая" боль

В свою очередь, кластерная головная боль – это редкий тип патологии. Он проявляется примерно у 1% населения планеты и тоже возникает из-за нарушения работы мозга, отметил Скоробогатых.

"Отличить кластерную боль от мигрени достаточно просто. Первая особенность – проблемы возникают в определенный период года. То есть голова резко начинает болеть в течение конкретного месяца, но потом прекращает. Причем ощущения появляются по несколько раз ежедневно и длятся от 15 до 180 минут", – сказал он.





Кирилл Скоробогатых врач-невролог, член Международного общества по изучению головной боли Вторая особенность в том, что такая боль считается одной из самых сильных головных болей, известных человечеству. Часто она появляется в ночное время, поэтому ее называют "будильниковой".

Обычно дискомфорт возникает с одной стороны: в области виска, глаза или лба. Боль сопровождается симптомами, среди которых: покраснение одной стороны лица или глаза, слезотечение (одного глаза), а также заложенность носа, добавил врач.

"Из-за этого человек находится в возбужденном состоянии. Например, при мигрени он чаще всего хочет лежать и не двигаться из-за усиливающихся ощущений. Но при кластерной возникает желание ходить по комнате, так как пациент не может найти себе место от боли", – объяснил эксперт.

Он добавил, что от такой патологии чаще страдают мужчины, нежели женщины. Причины возникновения проблемы ученые пока не нашли.

Терпеть всю жизнь?

При определенной предрасположенности мигрень и кластерную головную боль нельзя избежать, потому что они связаны с особенностями мозга, предупредил врач.

"В первом случае важно вести дневник головной боли, чтобы понять частоту приступов. Если они возникают более четырех дней в месяц, нужна специальная профилактическая терапия: она поможет снизить частоту проявлений", – посоветовал эксперт.

Скоробогатых предупредил, что прием обезболивающих чаще 10 дней в месяц опасен, так как голова может начать болеть еще и на их фоне.





Кирилл Скоробогатых врач-невролог, член Международного общества по изучению головной боли Во втором случае такие препараты не подходят. Для кластерной боли характерны более короткие приступы, поэтому обезболивающие не успевают подействовать. И пациентам с такой патологией рекомендуется принимать определенный препарат в виде спрея в нос или уколов.

Однако кластерную головную боль обычно долго не могут диагностировать – в среднем около семи лет. Нередко пациенты не знают о ней и обращаются к офтальмологу из-за сильного дискомфорта и красноты глаза, но потом приступ резко заканчивается. Если подобные случаи происходят, необходимо посетить врача-нерволога, заключил Скоробогатых.