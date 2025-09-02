Сильные магнитные бури начались на Земле

Фото: depositphotos/KrisCole

Магнитные бури планетарного масштаба начались на Земле. Некоторые из них достигли уровня G3, сообщает "Радио 1" со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, основная зона полярных сияний появится над Скандинавией и Канадой, также отдельные наблюдения могут быть в северо-западных российских регионах.

Как отметили специалисты, в ближайшие часы геомагнитный индекс продолжит увеличиваться. Пик активности ожидается к полудню вторника, 2 сентября.

Ученые подчеркнули, что возмущения произошли из-за мощной вспышки на Солнце и выброса корональной массы, направленной в сторону Земли. Первое облако плазмы средних размеров движется в сторону Меркурия и Венеры, а второе достигло орбиты Земли.

Такие магнитные бури могут приводить к нарушениям в работе энергосистем, перебоям в спутниковой навигации и низкочастотной радиосвязи. Кроме того, они оказывают влияние на пути миграций птиц и животных.

Ранее Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли после вспышки М2.76, произошедшей вечером 30 августа. Ученые предупредили, что основная опасность состоит в повторных выбросах, которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца.

