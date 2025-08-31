ИКИ РАН: Солнце выбросило облако плазмы к Земле

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли после вспышки М2.76, произошедшей вечером 30 августа. Об этом лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, направление движения и угловые размеры плазменного облака исключают возможность его прохождения мимо планеты. Предварительно, солнечное вещество дойдет до орбиты Земли во вторник, 2 сентября, и вызовыет магнитные бури уровня G2–G4.

Отмечается, что основная опасность на данный момент состоит в повторных выбросах, которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца.

Специалисты добавили, что похожая ситуация произошла в мае прошлого года, когда магнитные бури высшего уровня, произошедшие впервые за 20 лет, были вызваны не одним крупным взрывом, а серией последовательных выбросов массы среднего размера.

30 августа на Солнце произошли две вспышки предпоследнего класса мощности М. Первая вспышка была зафиксирована в 17:23 по московскому времени, она длилась 23 минуты. Вторая вспышка продолжительностью 25 минут произошла в 18:59 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4197.

Незадолго до этого как минимум 100 новых пятен появилось в главной солнечной активной области № 4197. При этом за сутки в этой области не происходило ни одной вспышки.