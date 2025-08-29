Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 08:57

Наука

Сильная вспышка произошла на Солнце

Фото: xras.ru

Сильная вспышка произошла на Солнце, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Событию, произошедшему в 07:16 по московскому времени, присвоили балл М1.0. К текущему моменту вспышки на Солнце не наблюдаются, но до этого, утром 29 августа, фиксировались сразу шесть обычных вспышек класса C. Ранее, 28-го числа, на звезде выявили четыре события уровня М и десять уровня С.

Ранее ученые зафиксировали новую вспышку предпоследнего класса мощности M4.52. Она сопоставима с другой сильной вспышкой M4.56, которая стала самой крупной с 20 июня 2025 года.

До этого на Солнце произошел выброс одного из крупнейших за последние годы протуберанцев. Он был зарегистрирован вблизи южного полюса, а его структура в определенный момент превысила размеры самого светила, достигнув около 1,5 миллиона километров.

