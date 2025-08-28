Участок Троицкой линии метро закроют до 31 августа

Новости

Новости

28 августа, 19:21

Наука
Эксперт Чашей: новые пятна на Солнце не несут опасности и не повлекут за собой катастрофу

Эксперт рассказал, повлекут ли за собой катастрофу новые пятна на Солнце

Фото: depositphotos/magann

Возникшие на Солнце новые пятна не несут никакой опасности и не повлекут за собой катастрофы. Такое мнение высказал в беседе с Москвой 24 доктор физико-математических наук Игорь Чашей.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что за прошедшие сутки не менее 100 новых пятен появилось в главной солнечной активной области № 4197. При этом за 24 часа не произошло ни одной вспышки.

"У Солнца одиннадцатилетний период активности. Сейчас максимум 25-го солнечного цикла уже пройден", – рассказал Чашей.

Однако, по его словам, даже в условиях спада активности фиксируются вспышки и пятна на Солнце. Эксперт охарактеризовал данную ситуацию как рядовую.

"Пятна на Солнце не несут никакой опасности и не повлекут за собой катастрофы. Такие явления не должны вызывать тревоги, ведь это его природа, и она более-менее стабильная", – заключил доктор физико-математических наук.

Ранее специалисты обнаружили на Солнце самую сильную вспышку с 20 июня. Ее мощность достигла уровня M4.6, что соответствует четвертой категории по современной системе оценки.

Около ста новых пятен появилось на Солнце за сутки

