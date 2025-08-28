ИКИ РАН: не менее 100 новых пятен появилось на Солнце за сутки

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

По меньшей мере 100 новых пятен появилось в главной солнечной активной области № 4197 за прошедшие сутки, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно", – говорится в публикации.

При этом, по данным ученых, за 24 часа в этой области не произошло ни одной вспышки.

Ранее специалисты зафиксировали на Солнце самую сильную вспышку с 20 июня 2025 года. Ее пик пришелся на 08:24 по московскому времени в понедельник, 25 августа. Мощность вспышки достигла уровня M4.6, что соответствует четвертой категории по современной системе оценки.

На следующий день ученые зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности M1.0. Она длилась 45 минут и стала четвертой за сутки. На фоне этого они предупредили о высокой вероятности вспышки самого высокого класса Х из-за усиления солнечной активности.