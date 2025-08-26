Четвертая за день сильная вспышка произошла на Солнце

Фото: depositphotos/vampy1

Ученые зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности M1.0 вечером во вторник, 26 августа. Она стала четвертой за сутки, сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Новая активность была замечена около 17:07 по московскому времени в рентгеновском диапазоне. Согласно наблюдениям, она длилась 45 минут.

На фоне этого ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили о высокой вероятности вспышки самого высокого класса Х из-за усиления солнечной активности в минувшую ночь.

Первая вспышка 26 августа произошла на звезде в 08:25 по московскому времени. Ее балл составил M4.52. Спустя время ученые зафиксировали активность мощностью М3.3 и М1.3.

После второй вспышки научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" Станислав Короткий предупредил, что техника на орбите вокруг Земли может пострадать. По его словам, она больше подвержена воздействию заряженных частиц, чем та, что находится на поверхности земли. Эксперт также отметил, что из-за вспышки возможно возникновение магнитных бурь.

