Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 14:30

Наука

Эксперт рассказал о возможных сбоях в работе техники из-за крупной вспышки на Солнце

Эксперт рассказал о возможных сбоях в работе техники из-за крупной вспышки на Солнце

Нейросеть Алиса рассказала, как изменилась активность Солнца за последние 10 лет

Вторая крупнейшая вспышка произошла на Солнце

Десять вспышек зафиксировано на Солнце

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 августа

Ученые зафиксировали самые мощные за последние два месяца вспышки на Солнце

Магнитная буря ожидается с 28 по 30 августа

Новости мира: космический корабль Crew Dragon Dragon компании Space X отправился к МКС

На Солнце зафиксировали 8 вспышек 23 августа

Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце

Техника на орбите вокруг Земли может пострадать из-за второй крупной вспышки на Солнце. Об этом рассказал научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" и астрофермы "Астроверта" Станислав Короткий.

По его словам, техника на орбите больше подвержена воздействию заряженных частиц, чем та, что находится на поверхности земли. Эксперт также отметил, что из-за вспышки возможно возникновение магнитных бурь на Земле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика