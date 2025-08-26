Эксперт рассказал о возможных сбоях в работе техники из-за крупной вспышки на Солнце

Техника на орбите вокруг Земли может пострадать из-за второй крупной вспышки на Солнце. Об этом рассказал научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" и астрофермы "Астроверта" Станислав Короткий.

По его словам, техника на орбите больше подвержена воздействию заряженных частиц, чем та, что находится на поверхности земли. Эксперт также отметил, что из-за вспышки возможно возникновение магнитных бурь на Земле.

