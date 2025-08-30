На Солнце произошли две сильные вспышки 30 августа

Фото: ТАСС/Zuma

В субботу, 30 августа, на Солнце произошли две вспышки предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

"В 18:59 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4197 (S17W07) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 25 минут", – рассказали в учреждении.

До этого, в 17:23, была зафиксирована первая вспышка М1.3. Она длилась 23 минуты.

Ранее ученые зафиксировали новую вспышку предпоследнего класса мощности M4.52. Она сопоставима с другой сильной вспышкой M4.56, которая стала самой крупной с 20 июня 2025 года.

До этого на Солнце произошел выброс одного из крупнейших за последние годы протуберанцев. Он был зарегистрирован вблизи южного полюса, а его структура в определенный момент превысила размеры самого светила, достигнув около 1,5 миллиона километров.

