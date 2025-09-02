Форма поиска по сайту

02 сентября, 17:30

Общество

Новые автомобили вручили победительницам конкурса "Московские мастера"

Новые автомобили вручили победительницам профессионального конкурса "Московские мастера" по специальности "Медицинская сестра". В этом году главным призом на соревнованиях стали фирменные "Москвичи" и стажировки в Китае.

Заявки на участие подали более 700 человек, в финал попали 24 специалиста. Имена трех победительниц стали известны в июне, а сегодня они смогли забрать свои автомобили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

