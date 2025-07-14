Эксперт Кольцова перечислила главные ред флаги при первом знакомстве

Молодым россиянам негде знакомиться в реальной жизни, из-за чего им трудно найти подходящего партнера для отношений, заявили в Госдуме. Где и как в таком случае искать любовь в реальной жизни, расскажет Москва 24.

Не на сайтах и не в клубах

Молодежь сталкивается с трудностями в поиске подходящих партнеров, что связано с "коммерческим" подходом к отношениям. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"У нас нет сегодня мест, где бы ребята, которые окончили вуз, школу, диплом получили, где бы они могли познакомиться. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы такие площадки создать. Я не о сайтах знакомств сейчас, я не о клубах знакомств, которые были в советские годы и которые были высмеяны. Но, наверное, что-то в этом было, когда были танцевальные площадки, где можно было познакомиться. Наверное, мало еще таких мест", – сказала она.

По словам депутата, немалую роль играет и меркантильный подход молодых людей и девушек к выбору партнера.





Нина Останина председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Люди стали другими, потому что трудно довериться человеку, который, встретив тебя, станцевав с тобой, сказал: "Я тебя люблю, давай женимся, ты в Москве, я у тебя пропишусь". Это обрело коммерческое, прагматичное начало как со стороны девушек, так и со стороны парней. Тут только одно – это вопросы воспитания и подготовленности к семейной жизни.

Ранее Останина говорила о том, что порядка 40% россиян остаются одинокими по неизвестным причинам. Депутат подчеркнула, что в стране более двух миллионов многодетных семей, но одновременно с этим многие живут без партнера. Эта проблема обретает большие масштабы, предупреждала она.

Есть ли необходимость?

Психолог Екатерина Кольцова отметила, что молодежь сегодня не испытывает большой нехватки площадок для знакомств.

"Раньше люди находили друг друга в том числе на дискотеках. Сейчас же существуют ночные клубы, клубы по интересам. Также не надо забывать о многочисленных сообществах, в том числе онлайн, у которых проходят очные встречи", – объяснила эксперт свою точку зрения в разговоре с Москвой 24.





Екатерина Кольцова психолог Помогают решить вопрос и различные активности, которые проводятся, например, в парках: силовые тренировки, занятия воркаутом и танцами. До сих пор одним из самых популярных мест для знакомств остается работа. Поэтому дефицита площадок, где можно встретить друг друга, все-таки нет.

По словам эксперта, для знакомства с потенциальным партнером важно определить цель. При этом и женщинам, и мужчинам нужно обратить внимание на ряд факторов.

"Важно, чтобы во время первой встречи девушка сразу "не надевала" фату, примеряя фамилию потенциального мужа. Это очень легко считывается мужчиной, у которого изначально нет цели быстро вступить в брак. Молодому человеку будущая избранница сначала должна понравиться визуально. И только потом, спустя какое-то время, он сможет понять, что она его навсегда", – подчеркнула психолог.

Также Кольцова отметила, что иногда девушкам трудно знакомиться с молодыми людьми из-за низкой самооценки.

"В обиходе есть такой термин, как "противозачаточное лицо". Со стороны кажется, что девушки, обладающие им, очень властные, уверенные в себе, и это пугает мужчин. Но на самом деле это говорит о низкой самооценке: такие женщины боятся доверять. Они напоминают котят, которые шипят, но на самом деле очень хотят, чтобы их приласкали", – сказала эксперт.

Психолог рекомендовала девушкам не стесняться ходить на свидания, а также обратить внимание на то, как проходит общение с потенциальным партнером. Если мужчина рассказывает только о себе, совершенно не интересуясь собеседницей, вероятнее всего, отношения сложатся не лучшим образом.

Мужчинам специалист посоветовала проявлять инициативу, не нарушая личных границ женщины.





Екатерина Кольцова психолог Ни в коем случае нельзя сразу переходить на "ты" без согласия девушки, а также к какому-либо физическому контакту. Сначала нужно узнать друг друга.

При этом некоторые боятся сделать первый шаг, чтобы познакомиться, отметил в разговоре с Москвой 24 психолог Константин Никулин.

"Например, девушке хочется, чтобы юноша взял ответственность на себя, и потому ждет инициативы с его стороны. Но на самом деле не так важно, кто подойдет познакомиться первым. Хотя может сложиться впечатление, что если это сделает девушка, она как будто сильнее заинтересована в этом, и молодой человек в таких отношениях будет более расслаблен", – считает эксперт.





Константин Никулин психолог Страх при знакомстве исчезает только при наличии практики: в этом вопросе не нужно стесняться. Однако важно помнить, что необязательно этот человек будет судьбой. Возможно, знакомство окажется просто интересным и полезным, а может, конечно, перерастет во что-то большее.

При этом не стоит сразу преследовать цель построить отношения. Нужно просто наслаждаться процессом и быть искренним, заключил психолог.