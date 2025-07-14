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14 июля, 18:15

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Эксперт Кольцова перечислила главные ред флаги при первом знакомстве

Я иду искать: где и как знакомятся россияне

Молодым россиянам негде знакомиться в реальной жизни, из-за чего им трудно найти подходящего партнера для отношений, заявили в Госдуме. Где и как в таком случае искать любовь в реальной жизни, расскажет Москва 24.

Не на сайтах и не в клубах

Фото: depositphotos/shmeljov

Молодежь сталкивается с трудностями в поиске подходящих партнеров, что связано с "коммерческим" подходом к отношениям. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"У нас нет сегодня мест, где бы ребята, которые окончили вуз, школу, диплом получили, где бы они могли познакомиться. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы такие площадки создать. Я не о сайтах знакомств сейчас, я не о клубах знакомств, которые были в советские годы и которые были высмеяны. Но, наверное, что-то в этом было, когда были танцевальные площадки, где можно было познакомиться. Наверное, мало еще таких мест", – сказала она.

По словам депутата, немалую роль играет и меркантильный подход молодых людей и девушек к выбору партнера.

Люди стали другими, потому что трудно довериться человеку, который, встретив тебя, станцевав с тобой, сказал: "Я тебя люблю, давай женимся, ты в Москве, я у тебя пропишусь". Это обрело коммерческое, прагматичное начало как со стороны девушек, так и со стороны парней. Тут только одно – это вопросы воспитания и подготовленности к семейной жизни.
Нина Останина
председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Ранее Останина говорила о том, что порядка 40% россиян остаются одинокими по неизвестным причинам. Депутат подчеркнула, что в стране более двух миллионов многодетных семей, но одновременно с этим многие живут без партнера. Эта проблема обретает большие масштабы, предупреждала она.

Есть ли необходимость?

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Психолог Екатерина Кольцова отметила, что молодежь сегодня не испытывает большой нехватки площадок для знакомств.

"Раньше люди находили друг друга в том числе на дискотеках. Сейчас же существуют ночные клубы, клубы по интересам. Также не надо забывать о многочисленных сообществах, в том числе онлайн, у которых проходят очные встречи", – объяснила эксперт свою точку зрения в разговоре с Москвой 24.

Помогают решить вопрос и различные активности, которые проводятся, например, в парках: силовые тренировки, занятия воркаутом и танцами. До сих пор одним из самых популярных мест для знакомств остается работа. Поэтому дефицита площадок, где можно встретить друг друга, все-таки нет.
Екатерина Кольцова
психолог

По словам эксперта, для знакомства с потенциальным партнером важно определить цель. При этом и женщинам, и мужчинам нужно обратить внимание на ряд факторов.

"Важно, чтобы во время первой встречи девушка сразу "не надевала" фату, примеряя фамилию потенциального мужа. Это очень легко считывается мужчиной, у которого изначально нет цели быстро вступить в брак. Молодому человеку будущая избранница сначала должна понравиться визуально. И только потом, спустя какое-то время, он сможет понять, что она его навсегда", – подчеркнула психолог.

Также Кольцова отметила, что иногда девушкам трудно знакомиться с молодыми людьми из-за низкой самооценки.

"В обиходе есть такой термин, как "противозачаточное лицо". Со стороны кажется, что девушки, обладающие им, очень властные, уверенные в себе, и это пугает мужчин. Но на самом деле это говорит о низкой самооценке: такие женщины боятся доверять. Они напоминают котят, которые шипят, но на самом деле очень хотят, чтобы их приласкали", – сказала эксперт.

Психолог рекомендовала девушкам не стесняться ходить на свидания, а также обратить внимание на то, как проходит общение с потенциальным партнером. Если мужчина рассказывает только о себе, совершенно не интересуясь собеседницей, вероятнее всего, отношения сложатся не лучшим образом.

Мужчинам специалист посоветовала проявлять инициативу, не нарушая личных границ женщины.

Ни в коем случае нельзя сразу переходить на "ты" без согласия девушки, а также к какому-либо физическому контакту. Сначала нужно узнать друг друга.
Екатерина Кольцова
психолог

При этом некоторые боятся сделать первый шаг, чтобы познакомиться, отметил в разговоре с Москвой 24 психолог Константин Никулин.

"Например, девушке хочется, чтобы юноша взял ответственность на себя, и потому ждет инициативы с его стороны. Но на самом деле не так важно, кто подойдет познакомиться первым. Хотя может сложиться впечатление, что если это сделает девушка, она как будто сильнее заинтересована в этом, и молодой человек в таких отношениях будет более расслаблен", – считает эксперт.

Страх при знакомстве исчезает только при наличии практики: в этом вопросе не нужно стесняться. Однако важно помнить, что необязательно этот человек будет судьбой. Возможно, знакомство окажется просто интересным и полезным, а может, конечно, перерастет во что-то большее.
Константин Никулин
психолог

При этом не стоит сразу преследовать цель построить отношения. Нужно просто наслаждаться процессом и быть искренним, заключил психолог.

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