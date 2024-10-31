Депутат ГД Останина: 40% россиян остаются одинокими по неизвестным причинам

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Около 40% россиян остаются одинокими по неизвестным причинам. Зачастую это мужчины в возрасте 30–40 лет, у которых еще нет семьи. Об этом в разговоре с News.ru заявила депутат Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"Трудно сказать, по какой причине люди одиноки, у кого-то это философия жизни, но тенденция эта есть. И когда мы говорим, что у нас более двух миллионов многодетных семей и так далее, а сколько у нас людей вообще вне семьи?" – задалась вопросом Останина.

Она отметила, что проблема одиночества россиян серьезная, она обретает большие масштабы.

Между тем 45% опрошенных россиян впадают в уныние не больше нескольких раз за шесть месяцев, причем 55% стараются избегать этого состояния. Тех, кто вовсе не впадает в уныние, по итогам соответствующего исследования оказалось 38%. Часто с этим состоянием сталкиваются 12% россиян, а 3% – находятся в нем постоянно.

Основными причинами уныния респонденты назвали личные и бытовые проблемы (18%), финансовые трудности (16%), проблемы на работе (12%) и проблемы со здоровьем (11%).