Психолог назвала главную причину одиночества

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Причиной одиночества прежде всего могут стать неправильное мышление и неверное восприятие ситуации. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову.

К одиночеству часто приводят проявившиеся во взрослом возрасте проблемы из детства, рассказала специалист.

"Есть детский триггер: где-то человека не приняли родители, не поддержали, и во взрослом возрасте человек считает, что он не может быть ценностью. Или что-то пошло не по плану, что отвернулись самые близкие люди", – пояснила Наумова.

После этого, по ее мнению, человек, пребывая в травме, оказывается в более тяжелом положении. В какой-то момент он может и вовсе перестать понимать, что с ним происходит.

Долгое прокручивание разных мыслей с отсутствием положительных эмоций и взаимодействия с близкими может привести к развитию депрессии, заключила психолог.

Ранее психолог Ольга Романив дала несколько советов, которые помогут справиться со стрессом на рабочем месте. Успокоиться в тревожной ситуации можно с помощью глубокого дыхания и небольшого перерыва. Если же рекомендации не помогут, психолог рекомендовала сменить работу или обратиться за помощью к специалисту.

