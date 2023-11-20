Психолог объяснила, к каким опасным заболеваниям может привести одиночество

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Одиночество приводит к чувству пустоты и ненужности. Такое состояние провоцирует возникновение заболеваний, включая онкологию, сообщает News.ru со ссылкой на психолога Наталью Наумову.

Как отметила эксперт, падение самооценки влияет на сердечно-сосудистую систему, также ухудшается работа мозга и возникают психические заболевания.

"У человека развивается целый ряд заболеваний, страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга, из-за того, что много думает и переживает, происходит напряжение в шейно-плечевом поясе. Человек хуже концентрируется, становится менее внимательным", – объяснила она.

По словам специалиста, человек начинает нервничать и употреблять вредные продукты, что приводит к ожирению, кожным высыпаниям, ухудшению сна и старению.

Ранее были названы продукты, которые помогают улучшить настроение. Отмечается, что выработка порядка 95% серотонина, гормона счастья, происходит в желудочно-кишечном тракте. В связи с этим рекомендуется обратить внимание на пищу, способствующую улучшению микрофлоры. К ней, например, относятся квашеная капуста, гречка, кисломолочные продукты, бананы, кешью, миндаль, авокадо, инжир, зеленые овощи и свекла.

До этого россиянам рассказали, какие продукты помогут справиться с тревожностью. В частности, рекомендуется обратить внимание на мясо индейки, поскольку в нем содержится триптофан. Из этой аминокислоты вырабатывается гормон счастья – серотонин. Кроме того, в рацион следует включать орехи и цельнозерновые крупы, так как они имеют в своем составе магний. Его нехватка способна вызывать тревогу и депрессию. Также в меню стоит добавить жирную морскую рыбу и фасоль.

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