Стало известно, как часто россияне впадают в уныние

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Почти половина россиян (45%) впадает в уныние не больше нескольких раз за полгода, причем большинство (55%) старается избегать этого состояния, которое в христианстве считается одним из семи смертных грехов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды", который совместно со специалистами ВЦИОМ провел соответствующее исследование.

Тех, кто вовсе не впадает в уныние, по итогам опроса оказалось 38%. Часто с этим состоянием сталкиваются 12% россиян, а 3% – находятся в нем постоянно. Среди основных причин уныния респонденты называли личные и бытовые проблемы (18%), финансовые трудности (16%), проблемы на работе (12%) и проблемы со здоровьем (11%). Были и те, кто связывал такое состояние с ситуацией вокруг Украины, – таких оказалось 10%.

Многие стараются избегать уныния: так, 55% россиян заявили, что давать себе унывать нельзя. А 40% считают, что иногда бывать в этом состоянии все же можно. Говоря о том, почему уныние считается смертным грехом, респонденты предположили, что это связано с отсутствием желания что-либо делать в этом состоянии, суицидальными мыслями, негативным влиянием на здоровье и другими факторами. Большинство же ответить на этот вопрос не смогли.

Комментируя результаты исследования, историк религии и богослов Владислав Цыпин предположил, что россияне не совсем правильно понимают христианскую трактовку уныния. По его словам, с точки зрения религии уныние характеризуется отсутствием надежды на бога. Такое состояние можно трактовать как искушение в жизни верующего.

"С унынием сопряжено отсутствие живой надежды на действие благодати Божией. Это состояние богоотставленности. А оно бывает как искушение в душевной жизни христианина. <...> Вот это как раз искушение, которое христианину надлежит преодолевать. <...> И дело не в том, что уныние – это какое-то клеймо. <...> Но это все-таки [это] греховное состояние души", – объяснил Цыпин.

Ранее стало известно, какой месяц россияне считают самым депрессивным в году. Им оказался ноябрь. За него отдали голоса 22% респондентов, причем среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет такого мнения придерживается больше всего человек – 37%. На втором месте по депрессивности оказался февраль, а за ним – январь.

