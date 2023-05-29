Треть россиян признались, что боятся одиночества

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Остаться в одиночестве боятся 32% россиян, 68%, напротив, не страшатся этого состояния. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Исследование показало, что больше всего одиночества страшатся воспитатели (70%), бухгалтеры (46%), офис менеджеры(45%), медсестры и менеджеры по продажам (40%). Меньше всего – бармены (94%), дизайнеры (79%), администраторы (76%), менеджеры по логистике и системные администраторы (72%).

Чаще одиночество пугает опрошенных с доходом меньше 30 тысяч рублей (39%), не боятся перестать общаться с близкими те, кто зарабатывает больше 80 тысяч рублей (69%). Отмечается, что 35% из тех, кто испытывает подобный страх, – это молодежь до 24 лет, 31% – 25–34-летние.

Из материалов следует, что 68% участников исследования не боятся одиночества. При этом 31% из них возможность остаться наедине с собой абсолютно не пугает, а 37% скорее не пугает.

"Столько интересных книг, занятий, фильмов – я точно не заскучаю"; "Наоборот, мечтаю об уединенной жизни", – отмечают они.

Из тех, кто боится остаться без близких (32%), 11% однозначно боятся этого, 21% скорее боится.

Аналитики делают вывод, что россияне все меньше боятся одиночества. По сравнению с 2021 годом число тех, кого страшит отсутствие близких людей, снизилось на 2 процентных пункта, а по сравнению с 2009-м – более чем в 1,5 раза.

Ранее психолог Анна Сухова рассказала об обидных фразах, которые больше похожи на оскорбления, чем на комплименты. Так, если человеку напоминают о его возрасте, телосложении или росте в контексте цвета или фасона одежды, это нельзя расценивать как восхищение.

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