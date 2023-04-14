Психолог рассказала, как правильно просить прощения у детей

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Родители иногда обижают или задевают чувства своего ребенка. Однако им следует знать, как быть дальше, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психолога Юлию Токарчук.

"Некоторые взрослые склонны считать, что родитель в принципе не должен извиняться перед ребенком, так как он главный авторитет и априори всегда прав", – подчеркнула она.

Специалист объяснила, что когда родители приносят извинения ребенку, то показывают ему модель поведения, при которой человек признает свои ошибки и думает о чувствах других. Эксперт также уточнила, что извинение должно быть искренним.

"Сухая фраза "прости", конечно, тоже ценна сама по себе, но гораздо ценнее то, что в нее вкладывается. Поэтому, извиняясь, объясните ребенку, за что именно вы просите прощения", – указала она.

Такими действиями взрослые демонстрируют ребенку, что он является членом семьи, заключила психолог.

Ранее психолог Наталия Дербенева рассказала, что воспитание делает из детей избалованных людей, поэтому родителям следует поменять семейные правила. По ее словам, не стоит одевать ребенка, когда он может сделать это самостоятельно. Эксперт посоветовала сформировать семейные правила и начать говорить ребенку "нет".

"Жизнь в большом городе": детское воспитание

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