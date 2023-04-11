Психолог объяснила, чем опасна детская избалованность

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Многие родители считают, что детская избалованность не является опасной, однако из-за нее у ребенка развивается склонность к совершению манипулятивных действий. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психолога Наталию Дербеневу.

Она отметила, что привычка получать желаемое посредством истерик способна повлечь за собой трудности в общении, проблемы с мотивацией и разочарования.

"Сегодня на консультации к психологам редко когда приходят с проблемой избалованности. Это связано с тем, что в обществе очень много говорили о том, что нужно принимать любое поведение ребенка и позволять ему как можно больше. Сложность в том, что с возрастом эта избалованность может выглядеть как проблемы в развитии", – объяснила специалист.

По словам эксперта, родителям необходимо поменять отношение к воспитанию ребенка и вложить в него самостоятельность.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что ребенок обманывает, когда хочет избежать наказания и произвести впечатление на родителей. Она посоветовала родителям сформировать доверительные отношения с ребенком.

Эксперт отметила, что родителям следует оказать помощь ребенку в достижении успеха и направить его в нужное русло.

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