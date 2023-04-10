Психолог объяснила, что делать при частом вранье ребенка

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Ребенок обманывает, когда хочет избежать наказания и произвести впечатление на родителей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову.

Она посоветовала родителям сформировать доверительные отношения с ребенком.

"Важно выстраивать с ребенком доверительные отношения, не критиковать, не наказывать, когда он делится подробностями своей жизни. Нужно ребенка поддержать, тогда он не будет врать и в нужный момент обратится за помощью именно к родителям, а не к третьим лицам", – объяснила специалист.

Эксперт отметила, что родителям следует оказать помощь ребенку в достижении успеха и направить его в нужное русло. Психолог порекомендовала обратить внимание на талант ребенка.

Ранее Наталья Наумова рассказала, что родители способны сами оказать помощь детям в устранении фобий и страхов. Она посоветовала предложить ребенку слепить или нарисовать свой страх, провести с ним беседу и отделить фобию от себя.

Родителям стоит хвалить ребенка, не допускать возникновение конфликтов, ссор в семье и помогать ему адаптироваться, указала психолог.

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