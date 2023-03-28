Психолог рассказала женщинам, как правильно воспитывать сыновей после развода

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При плохом поведении сына женщине не следует сравнивать его со своим бывшим супругом и говорить, что ребенок "пошел в отца". Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога и семейного психотерапевта Наталью Наумову.

Она отметила, что при разводе ребенку необходима забота матери и отца. Специалист уточнила, что женщине нельзя настраивать сына против бывшего мужа.

"Важно ребенку хорошо говорить про папу, каким бы он ни был. Ему важно знать, что папа его любит и никогда не оставит", – объяснила эксперт.

По ее словам, при разводе женщине стоит пройти психотерапию для восстановления. В противном случае обиды могут нанести ребенку психологические травмы.

"Было бы полезно отправить сына в спортивную секцию, где будет справедливый педагог-мужчина, и ребенок успешно освоит тот спорт, который ему интересен и посилен", – порекомендовала психолог.

Ранее психолог Юлия Владис рассказала, что при знакомстве детей с отчимом или мачехой не следует представлять их в качестве папы или мамы, так как это окажется большой ответственностью. Ребенок сначала может не принять нового члена семьи. Однако перед встречей стоит предупредить его о новом партнере, указала эксперт.

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